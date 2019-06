Spriječite opadanje kose i ćelavost uz ove savjete

Ćelavost je briga mnogih muškaraca i podaci pokazuju da oko dvije trećine muškaraca počinje da gubi kosu u tridesetim godinama.

Dok neki muškarci prihvate svoj problem i briju cijelu glavu, drugi se grčevito trude da pobijede ćelavost i biraju različite teretmane za to. Ono što je njima večita dilema jeste to - da li išta djeluje protiv ćelavosti?

Iako ne postoji magični losion ili trik da zaustavite ćelavljenje, doktorka Melisa Piliang ekspert za gubitak kose u Klivlendskoj klinici, kaže da ipak postoje načini koji vammogu pomoći da zadržite kosu koju imate.

Meditacija i vežbanje

Ukoliko gubite kosu više nego inače ili ste primijetili pečate po glavi od gubitka kose, možda je vrijeme da razmislite o nivou stresa kojem ste izloženi. Stres stavlja folikule dlake u stanje mirovanja pa kosa više ne raste.

Anksioznost puni tijelo hormonom kortizolom, koji dovodi do promjene ravnoteže hormona. To može da ubrza proces ćelavljenja, posebno ukoliko imate genetske predispozicije za gubitak kose. Kontrola stresa može da vam pomogne kod gubitka kose. Neka istraživanja pokazuju da meditacija može da poboljša stanje kod anksioznosti. Plus, besplatna je i treba vam za nju par minuta dnevno.

Ukoliko vam treba nešto aktivnije od meditacije, tu je teretana. Muškarcikoji su redovno išli u teretanu imali su 42 odsto manje kortizola tokom dana od muškaraca koji nisu vježbali.

Laseri

Laseri su jedini tretman uređajima koji je odobren od strane Američke agencije kao tretman protiv ćelavosti u poslednjih par godina. Uređaj koristi niske nivoe svjetlosti i tertman košta od 180 do 850 evra. Muškarci koji su se podvrgli ovom tretmanu tri puta povećali su gustinu kose poslije samo 26 nedelja.

Vitamin D

Neki slučajevi gubitka kose su povezani sa su sa niskim nivoom vitamina D u organizmu. Pacijenti koji imaju alopeciju areata, autoimuni poremećaj koji dovodi do gubitka kose, pokazao je niži nivo vitamina D nego li kod onih koji su imali kosu.

Vitamin D pomaže kosi da ponovo počne zdravo da raste, zato pojačajte vitamin D u vašoj ishrani time što ćete jesti više ribe, lososa, tune, mlijeka i soka od pomorandže. Ukoliko gubite kosu rapidno posavetujte se sa vašim ljekarom koje suplemente možete da uzimate.

Tretmani kortikosteroidima

POnekad je ćelavost posljedica autoimune bolesti i u ovim slučajevima kortikosteroidi mogu da se ugrizgavaju u skalp kako bi se spriječila upala. Tretmani se daju jednom mjesečno kako bi se stimulisao rast kose.

Promijenite ishranu

Nedostatak gvožđa može da dovede do slabljenja kose i to naročito kod ljudi koji se hrane biljkama. Ovaj tip gvožđa nalazi se u jajima i drugim proizvodima životinjskog porijekla. Oni koji jedu samo biljke dobijaju gvožđe iz spanaća i sočiva i trebaju im suplementi. Kosa se vraća u pređašnj estanje kada se opet uspostavi normalan odnos i nivo gvožđa u krvi.