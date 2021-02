Škola ljepote: Kako da prepoznate “clean beauty” proizvode?

Lako je kupiti proizvod koji se zove prirodnim, a šta se zapravo krije iza čistog, organskog proizvoda je druga priča! Takođe, vrlo je bitno naučiti šta clean beauty zapravo znači. Ispred čega stoji taj “clean”?

On nije standard u industriji ljepote, a značenje varira od brenda do brenda, što ćete moći pročitati na stranici pojedinog brenda. Budući da ne postoji tačna definicija za pojmove “prirodno, organsko ili clean”, to omogućava brendovima da “varaju” i stavljaju iste oznake na upitne proizvode.

Šta znači “prirodno”?

Kada dolazimo do pojma “prirodno”, znamo da prirodni sastojci dolaze iz prirode, što će vam barem malo olakšati kupovinu da vidite ko zaista ima prirodne sastojke.

Šta znači “organski”?

Logično, on označava sastojke koji su organski uzgojeni, ali kako da znate je li nešto zasita organski uzgojeno? Teško, jer proizvod mora sadržavati samo određeni postotak organskih sastojaka da bi na svojoj etiketi bio proglašen “napravljenim s organskim sastojcima”. Ova se količina razlikuje od države do države.

Šta znači “cruelty free”?

Vjerujemo da je ovo znak koji je najlakše prepoznati – mali zeko na ambalaži koji vas uvjerava da nije bio testiran na životinjama. Važno je naglasiti da postoji jasan spisak proizvoda koji se ne testiraju na životinjama ili kažu da ih ne testiraju (osim ako pojedina država u koju uvoze to traži). Kako biste bili sigurni je li tako, Google je naš prijatelj. Još 2013. godine Evropa je zabranila ispitivanje na životinjama za sve kozmetičke proizvode koji se razvijaju i prodaju u regionu.

Šta znači “veganski”?

Čak iako je proizvod potpuno veganski i ne sadrži nikakve životinjske proizvode ili nusproizvode, ne mora značiti da nije pun sintetike ili hemikalija. Svakako prije kupovine pročitajte listu sastojaka.

Kako pročitati deklaraciju sa sastojcima?

Vjerujemo da vam se u početku spisak sastojaka može činiti kao da čitate drugi jezik, no kad malo uđete u osnove, sve će vam biti lakše. Nakon što naučite koji sastojci prije svega vama ne odgovaraju, vrijeme je da pronađete i one koji su idealni za vašu kožu. Uz službeni naziv pojedinog sastojka uvijek mora stajati i engleski naziv koji će vam olakšati čitanje, tako da se nemojte zabuniti ako vidite da piše “Butyrospermum Parkii”, što je zapravo latinski naziv za shea maslac. Imajte na umu da su sastojci navedeni od najvišeg do najnižeg postotka redom.

Je li neprirodno uvijek loše?

Ne, ni neprirodno ni prirodno nije uvijek dobro ni loše. Postoje sastojci koji se mogu pronaći u prirodi i svejedno izazvati reakciju na koži. Isto tako, postoje i sastojci koji će se proizvesti u laboratoriji s identičnim svojstvima kao i iz prirode, tako da jedno ne isključuje drugo. No svakako je najbitnije da naučite šta koji sastojak znači i čini koži.