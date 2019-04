U modi povratak duže muške kose

I muške frizure, kao i moda, prošle su kroz evolutivni proces, pa u 2019. godini možemo da očekujemo povratak stilova iz šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka, ali prilagođenih 21. veku. To tvrdi nagrađivani frizer Ros Čarls koji savjetuje kako da postignete moderan izgled, bilo da ste se odlučili za dužu kosu ili klasičnu mušku frizuru, sa strane kratko podšišanu, a koja se napred završava dugim šiškama koje tjerate na stranu.

"Moderna je kosa srednje dužine, ali strogih oblika. Poželjni su slojevitost, stepenasto šišanje i stanjivanje, poslije čega kosu treba ostaviti da se prirodno osuši. Zato je veoma važno da se prethodno posavjetujete sa frizerom koji će vas ošišati u skladu sa vašim tipom kose. Ti slojevi su neophodni da bi se uokvirilo lice i postigla željena tekstura," tvrdi Čarls.

On ističe da ovakav izgled može da se postigne uz pomoć sredstava za oblikovanje, kao što su morska so i termalna voda. Za kraće dužine, savjetuje on, koristite vosak od gline kako biste fazonirali krajeve. Glina i vosak će vam pomoći da formirate oblik kakav želite. Kako starimo kosa postaje sve rjeđa, ali znajte da postoje proizvodi (recimo, sprej na bazi morske soli), koji mogu da je učine gušćom i pomognu vam da, uprkos gubljenju volumena, njegujete zahtjevnu frizuru.

A Maršal Venijerlend, berber i stilista iz Vankuvera, otkriva da će ove godine preovlađivati klasični stilovi sa modernim obrtima. On upire prstom u frizure Kilijana Marfija iz serije "Birmingemska banda", Bredlija Kupera i Džejka Džilenhala.

"Smatram da bilo koji stil može da odgovara svakome, ma koliko godina da ima. Tekstura vlasi može da predstavlja problem, ali ja uvek usvajam zahtjev i ideju klijenta i činim sve da frizura ide uz njegov tip kose i oblik lica. Razmatram njegov životni stil i karijeru, želim da čujem koliko vremena ima ujutro da se posveti stilizovanju, održavanju frizure... Ohrabrujem ga da postavlja pitanja. Momci, kad sjednu kod frizera, ne razgovaraju dovoljno o tome šta žele. Jednostavno samo kažu da li da ih šišam na dvojku, trojku ili četvorku," kaže Venijerlend.

Kada je reč o bojama, uticaj devedesetih na modu biće vidljiv i na frizurama.

"Izbjeljivanje koje podsjeća na Kurta Kobejna je hit ove godine. Grey blending je još jedan veliki trend i dobar način da se vratimo nekoliko godina unazad ili dodamo nešto od metalik nijansi kako bismo promijenili prirodnu boju kose," otkriva stilista.

Dakle, u osnovi, ako ste htjeli da iz korena promijenite svoj stil ali niste imali hrabrosti, sada je vrijeme za to.