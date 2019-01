Potrošio hiljade da bi izgledao kao "kralj popa" FOTO

View this post on Instagram

Hoy abro mi candidatura a Presidente de la nación Argentina. Lo hago por qué hay quienes me llaman ridiculo, y no hay nada más ridiculo en el mundo que un político. (Para los que no saben un presidente argentino dijo en los 90 que podríamos estar en 1 hora a Tokio ). Necesito su voto para poder llenarme de dinero , a cambio puedo poner los simpsons 24 hs en la Tv pública. Ph: @dislxeia

