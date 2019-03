Pogledajte šta će se nositi ovog proljeća

U prostoru sa scenografijom poput foto-studija, poznata kreatorka Dragana Ognjenović u srijedu je predstavila svoju kolekciju za proljeće 2019. Reviju je okarakterisao izuzetno veliki broj novih modela, kao i nekoliko njih u prljavoroze boji, koju Ognjenovićeva rijetko koristi.

U DO kolekciji od pantalona će se nositi crne, potpuno uske, duge (pojedine se zbog dužine naberu na zglobu), te ravne i široke dužine tričetvrt, do članka ili sve do poda, sa naglašenim širim ili običnim strukom.

Tu su bijele, duge pantalone, cigaret kroja, sa istaknutom linijom po sredini, kao i izrazito široke i duge, a sve se nose sa uskim crnim bluzama koje na grudima imaju sjajni zlatni krug ili kocku. Preko uskih savršeno se uklapa baletska suknjica u istoj boji.

Sakoi su mahom duži, blago strukirani, sa različitim vrstama revera, a pojedini imaju duži zadnji dio. Od ukrojenijih modela istakao se jedan u bež boji, koji se unakrsno vezuje širokim crnim pojasom.

I dužine sukanja variraju, a zvijezde večeri bile su bijele - jedna koja je pozadi duža, a napred dopire do pola lista, kao i ona visokog struka, na preklop, koja prati liniju tijela.

Od haljina, viđen je model sa ve-izrezom, zvonastog kroja i u gornjem dijelu zatvoren do vrata, zatim bijela haljina asimetričnih rukava, pa model dužine do poda, koji se vezuje oko vrata.

U prljavoroze boji Ognjenovićeva je izmaštala jaknicu-sako od satena, isfaltanu bluzu, kraći satenski mantil svedenog kroja, bez kragne i sa tričetvrt rukavima, kao i duži, sa velikim džepovima i dugim rukavima. Istakla se i duga suknja od bogato nabranog tila, nalik peni, koja se savršeno uklopila uz ukrojeni sako u istoj boji.