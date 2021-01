Pet zdravih namirnica koje “voli” vaša koža

S obzirom na to da živimo u vremenu kada smo skoro svakodnevno izloženi stresu, dio nakupljene nervoze sigurno se odražava i na stanju naše kože. Na to vrlo često ne možemo utjecati, ali ono što možemo jeste obratiti pažnju na to šta jedemo, jer dokazano je da neke namirnice imaju pozitivan učinak na stanje i zdravlje kože. U nastavku vam donosimo nekoliko namirnica koje već danas trebate uvrstiti u ishranu:



Krastavac Krastavac je odličan za hidrataciju što je ujedno i ključni faktor zdrave i lijepe kože, a takođe sadrži i vitamine B i C, folnu kiselinu kao i željezo, cink, magnezij i kalij, što ga čini savršenim dodatkom ishrani. Njegovo antiupalno dejstvo nam je takođe dobro poznato u formi isječenih kolutića koje stavljamo preko očiju prilikom uradi-sam tretmana lica. Kelj

Ovo zeleno povrće je izvor vitamina A, C i E koji sprječavaju starenje kože i podstiču obnavljanje ćelija u organizmu. Kelj je takođe pun minerala kao što su magnezij i kalcij koji su neophodni za očuvanje zdravlja kože. U svoj meni ga možete uvrstiti na razne načine, napravite svježe cijeđeni zeleni sok, dodajte ga u salatu ili probajte neki od mnogobrojnih interesantnih recepata za pripremu kelja za zdrav i ukusan ručak. Kupus

Kupus je saveznik lijepe kože, bilo da je u svojoj prirodnoj formi ili fermentisan kao kiseli kupus. Listovi kupusa su bogati vlaknima, imaju antioksidantno svojstvo i sadrže veliku dozu C vitamina, dok u je u kiseloj varijanti odličan probiotik koji podstiče rad crijevne flore, čime se proizvodi B vitamin. Uz kupus – salata je vaše oružje za ljepotu. Limun Kad vam život da limune, napravite limunadu ili ih koristite kao dodatak jelima. Naš žuti prijatelj koji ima toliko široku i raznovrsnu primjenu u kuhinji istovremeno predstavlja i odličan izvor vitamina C, a sadrži i enzime koji pomažu pri obnovi ćelija jetre i kolagena u koži. Bundevine sjemenke

Ova popularna, a zdrava grickalica je bolja od bilo kakvih preparata za jačanje kose, kože i noktiju jer ujedno sadrži i vitamin B i bioten, sastojak koji je zaslužan za to dejstvo. Bundevine sjemenke su takođe bogate mineralima poput cinka, čiji deficit u organizmu može da dovede do pojave akni i sličnih problema sa kožom. Kada ih ne konzumirate uz film ili seriju, možete ih koristiti kao dodatak u salati, žitaricama za doručak, pa čak i prilikom pravljenja kolača.