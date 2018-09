Ovo je sprej koji "mijenja" pranje i peglanje veša FOTO/VIDEO

Istraživanja su pokazala da su milenijalci ( ljudi rođenih od ranih osamdesetih do ranih dvehiljaditih godina) u svemu ekonomični pa ne čudi što su brendovi ovaj podatak okrenuli u svoju korist.

Navodno 60 odsto milenijalaca ne voli često da pere odjeću, jer je tako oštjećuju, ali i jer je to loše za okolinu.

"Unilever" je tako promovisao proizvod u flašici koji tkaninu osvježi mirisom, ali je istovremeno i "popegla".

I HATE ironing, so I can’t wait to try this out and see if it’s as good as it looks. Smells so fresh!#myday2 #drywash #ironinacan #noiron #refresh @Day2DryWash pic.twitter.com/8tHIQxkpYY

— Kevin (@KevinCPLdn) September 1, 2018