Novi problemi u kraljevskoj porodici

Iako se nisu vidjele 12 godina, Samanta insistira da se nasamo vidi sa mlađom sestrom.

"Divno se provodim u Londonu! Britanci su tako gostoljubiv narod", oglasila se Samanta na Tviteru kada je stigla u britansku prestonicu.

Britanski mediji prenose da Samanta želi da razgovara sa sestrom o njihovom ocu Tomasu (74) koji je teško bolestan. Grantova je, tvrdi njen portparol, u više navrata pokušala da stupi u kontakt sa sestrom, ali Kensingtonska palata se nije oglašavala, piše Blic.

Inače, od trenutka kada je saopšteno da će se Megan udati za Harija, Samanta ne prestaje sa napadima na svoju sestru i to samo da bi zaradila novac i dobila pet minuta slave.

Podsjetimo, nekoliko dana prije vjenčanja Megan i Harija Samanta je slagala da je doživila saobraćajnu nesreću dok su je progonili paparaci i tu informaciju prodala tabloidima.

Samantha Markle is coming to the UK. After making numerous attempts in private to arrange a one on one meeting with The Duchess of Sussex to discuss their 74 year old father’s health, Kensington Palace have refused to respond. I fear Meghan may not be made aware of these discreet pic.twitter.com/ZaypdSWEib

— Rob Cooper (@RobCooperPR) September 24, 2018