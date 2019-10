Nesvakidašnja pojava: U njegovom vrtu rastu kruške u obliku Bude

Zahvaljujući kreativnom Kinezu, Hao Hijanzang, kruške su dobile potpuno novi, mnogo zanimljivji oblik. U njegovom voćnjaku, na jugu zemlje možete da nađete ovo voće.

On je proveo šest godina usavršavajući tehniku kojom se dolazi do ovog oblika. Naime kruške, dok još nisu zrele, se stave u specijalne kalupe i u njima budu dok ne sazriju.

Za ovaj plod potrebno je da izdvojite i do 10 eura po komadu. Proizvođač kaže da je cijena sasvim opravdana, jer je njegova ponuda jedinstvena.

A Chinese farmer in Handan, North China's Hebei province, has harvested Buddha-shaped pears in his orchard. The pears are made that shape through "plastic surgery," by using a mold when the fruit starts to grow. #fruit (Photo: IC) pic.twitter.com/e5FabxebT8

