Najčešće greške koje pravite prilikom iscrtavanja obrva

Svaka žena ima drugačiji oblik obrva, i svaka bar jednom poželi da ga promijeni ili blago transformiše.

Međutim, mnoge greše u odabiru šminke za to područje i time postižu samo kontraefekat, čak i kada je sve ostalo savršeno našminkano. Zbog toga ne treba slijepo pratiti modne trendove, jer nisu za svakoga.

Izdvojili smo neke od najčešćih grešaka koje žene prave prilikom iscrtavanja obrva. Pročitajte kako ih ne biste pravile u budućnosti.

Jasne linije obrva

Svi će odmah primijetiti i biće veoma vidljivo da ste se jako trudili da oblikujete obrve, što to izgleda potpuno neprirodno. Pored toga, ravne linije obrva mogu mijenjati crte lica, ali ne na bolje. Zato prije nego što krenete dobro proučite vaše linije lica, pa onda iscrtajte obrve.

Kako da ne napravite jasne linije obrva?

Nacrtajte poteze tvrdom olovkom, imitirajući sopstvene dlake. To treba uraditi samo na mjestima gdje postoje praznine. Zapamtite: ne zanemarujte svoj prirodni oblik, šminkom ga možete samo naglasiti.

Previše šminke

Čvrsta boja od početka obrva do samih krajeva samo će dodati starost. Ne radite to, ne želite da izgledate starije.

Kako spriječiti previše šminke kod iscrtavanja obrva?

"Glava" obrve, odnosno početak, trebalo bi da bude svjetliji u odnosu na sam završetak. Pokušajte da napravite glatki prelaz boje sa svijetle na tamnu. Obavezno češljajte obrve posebnom četkom. Izgledaće puno i pratiće oblik koji želite da dobijete.

Zapetljane dlake obrva

Zapleteni pramenovi kose izgledaju neuredno, slažete se? Ista stvar se događa i sa zapletenim obrvama. Mogu da "pronađu" svoj put u različitim smjerovima nakon spavanja ili savršene kupke. Zato povedite računa i o tom detalju kada krenete da ih iscrtavate.

Kako spriječiti da se obrve zapetljaju?

Fiksirajte ih gelom – zadržaće oblik i naglasiće teksturu obrva. Bićete prezadovoljne krajnjim rezultatom.

Posavjetovali smo vas koje greške da izbjegnete, a evo savjeta kako da pravilno iscrtate obrve.

Kako da pravilno iscrtate obrve

Postavite olovku vertikalno sa strane nosa (gdje vaše obrve i počinju). Nakrivite olovku, ostavljajući kraj na nosu, a onda kada prođete zjenicu stižete do mjesta gdje bi trebao da se nalazi luk vaših obrva. Prevucite olovku od nosa do spoljnog ćoška oka, jer je to mjesto gdje bi vaše obrve trebalo da se završavaju, piše Cosmopolitan.