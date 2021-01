Na koji način nosite torbu? To otkriva više nego što mislite

Postoji pet tipova ljudi - oni koje torbu nose na leđima, u ruci, na ramenu, popreko i na stomaku.

Po tome se može otprilike saznati kakvog je neko karaktera, sklonosti, da li je avanturista uvijek spreman za akciju ili je više sklon držanju svega pod kontrolom.

Koji ste vi tip?

1. Na leđima

Ako je ranac na leđima vaš najdraži oblik nošenja torbe, to otkriva da ste uvijek spremni za avanturu i spremni ste da krenete u bilo kom trenutku. Takođe, pažljivi ste prema stvarima i prema ljudima zbog čega vas drugi rado slijede.

2. U ruci

Ovaj način nošenja torbice pokazuje da volite svoje stvari da čvrsto držate u rukama, a sve što se događa oko vas želite da imate pod potpunom kontrolom. Volite sve da znate i da budete obavješteni o svemu. Imate svoje mišljenje i nemate problem da nekome iskreno kažete sve što mislite o njemu, ako to zatraži. Vrlo ste pouzdani.

3. Na ramenu

LJudi koji nose torbicu na ramenu vole da čitaju. Ovakav način im dopušta da uvijek mogu da izvuku knjigu iz torbe, čak i kada su u skučenom prostoru. Za takve ljude se može reći da su vrlo taktični. Na primjer, čak i ako im misli odlutaju za vrijeme nečijeg monologa, povremeno će klimati glavom u znak saglasnosti, iako ne slušaju šta neko govori.

4. Poprijeko

Ako nosite torbicu na ovaj način, to pokazuje kako želite da budete sigurni da vam je niko ne može ukrasti. Niste skloni da pokazujete svoje bogatstvo ili to da dobro živite, ali u isto vrjieme ste vrlo velikodušni. Ali morate biti oprezni kako drugi to ne bi iskoristili.

5. Na stomaku

Ovde se radi o vrlo ekscentričnim ljudima koji ne poznaju granice. Ako nosite torbicu na stomaku, tako da vam visi s vrata, tada se za vas može reći kako ste vrlo živopisni, maštoviti i mozak vam brzo radi.