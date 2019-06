Kuhinjska so: Osam trikova koji će vam olakšati život

Kuhinjska so, osim što je neizbježna u jelovnicima, ima i druge upotrebne vrijednosti. Ovo je osam trikova uz pomoć soli koji bi vam mogli olakšati život u domaćinstvu.



Spriječite truljenje jabuka

Kratko namakanje u slanoj vodi može pomoći u čuvanju svježeg izgleda i ukusa jabuke - ono usporava tamnjenje uzrokovano oksidacijom.

Dodajte 1/2 kašičice soli u jednu šoljicu hladne vode i promiješajte. Namačite jabuke u slanoj vodi oko deset minuta, a zatim ih osušite i pohranite do korištenje ili služenja. Isperite ih vodom - okus će biti kao da ste ih tek narezali.

Brže ohladite piće

Dodajte soli u kantu za led i pića će se brže hladiti - što je naročito praktično u ljetnim mjesecima.

Da biste brzo ohladili bocu vina ili šampanjca, stavite je u posudu s ledom ili drugu duboku plastičnu posudu. Dodajte sloj leda na dno i pospite s nekoliko kašika krupne soli. Nastavite stavljati sloj po sloj leda i soli dok ne dođete do vrha boce pa uspite vodu do vrha. Nakon 10 do 12 minuta otvorite i poslužite.

Očistite dasku za rezanje

Kako biste uklonili mirise s drvene daske za rezanje, stavite veliku količinu morske soli direktno na njenu površinu. Lagano trljajte vlažnom krpom pa dasku isperite sapunom i toplom vodom.

Uklonite miris bijelog ili crnog luka s ruku

U ruke utrljajte mješavinu soka od limuna i soli pa ih operite sapunom. Miris bi trebao odmah nestati.

Pokupite razbijeno jaje

Ako vam se razbilo jaje na kuhinjskom pultu ili podu, taj nered posipajte solju. Ostavite da se ''marinira'' oko 20 minuta pa ćete ga lako moći pokupiti.

Očistite odvod

U kuhinjski ili kupaonski odvod stavite 1/2 šoljice soli pa ulijte litar tople vode jednom sedmično. Tako ćete ''pomoći'' svojim odvodima da se ne začepe.

Vratite sjaj staklu

Pomiješajte 1/3 šoljice morske soli s dvije kašike sirćeta kako bi dobili pastu. Nanesite ju na unutrašnjost stakla i pustite da odstoji 20 minuta. Zatim oribajte i isperite pastu sa stakla. Kad se osuši, sijat će kao novo.

Očistite šoljice za kafu

Utrljajte unutrašnjost uprljane šoljice za kafu i gledajte kako se mrlje otapaju, piše "Real Simple".

