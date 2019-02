Koži treba dosta "hrane"

Put do savršenog tena se sastoji od nekoliko koraka i podrazumijeva svakodnevnu, slojevitu primjenu više različitih preparata.

Samo zdrava i njegovana koža je lijepa koža. To podrazumijeva njegu lica tokom cijele godine, posebno u zimskom periodu kada je izloženo negativnim vremenskim uticajima. Hladno vrijeme može da dovede do isušivanja, pucanja, iritacije i pojave ekcema, ali i do pogoršanja hroničnih oboljenja na koži kao što su atopijski i seborejični dermatitis, psorijaza, a crvenilo i prošireni kapilari mogu da postanu izraženiji.

Kozmetičari kažu da je zimi neophodna dodatna njega kože lica kako bismo je održali vlažnom, mekom i glatkom i otkrivaju tajne blistavog tena.

Ujednačena koža lica bez nepravilnosti imperativ je za svaku ženu koja drži do sebe. Naročito se time rukovode pripadnice nježnijeg pola u Aziji. Jedna od tajni ljepote Japanki je slojevita njega lica koja se sastoji od svakodnevne primjene više različitih preparata. To, prije svega, podrazumijeva hidriranje kože, a put do savršenog i glatkog tena sačinjen je iz nekoliko koraka.

Čišćenje i toniranje

Najbolje je koristiti preparate u vidu gela ili pjene za temeljno čišćenje kože koji uklanjaju nečistoću i šminku, a pritom nisu agresivni, ne isušuju kožu, ne mijenjaju PH vrijednost i ne skidaju zaštitni sloj jer je tada koža sklonija infekcijama. Nakon umivanja, koža ne smije da bude iritirana i suva.

Priprema

Postoje preparati koji nisi čistači kože, već predstavljaju prvi korak u njegovanju lica. Kinezi ih nazivaju "predjelo za kožu" jer je pripremaju za "glavno jelo", odnosno za nanošenje seruma, dnevnu i noćnu kremu. Ovaj korak u njegovanju lica je garancija transparentnog i blistavog tena. Ne treba zaboraviti da dobro hidrirana i pripremljena koža bolje prihvata aktivne sastojke.

Serum

Čisti aktivni sastojci koncentrisani u jedan proizvod koji ciljano rješava problem na koži (bore, pore, akne, fleke).

Zaštita

Krema sa zaštitnim faktorom, svakodnevna zaštita od UV zraka i zagađenja. Pored pravilne njege i kozmetičkih tretmana, veliku i važnu ulogu ima ishrana, ali i adekvatan unos vode i dovoljno sna. Da bi naše lice izgledalo svježe i njegovano potrebno je da svakog dana izdvojimo 10-15 minuta za sebe. Masaža lica 5-10 minuta, štipkanje lica jagodicama prstiju ili trljanje kockicama leda poboljšava tonus, usporava bore, održava kožu jedrom i zdravom. Maske od meda i maslinovog ulja intenzivno hidriraju kožu pa su idealne za njegu suve kože i za zimski period. Čaj od žalfije i kamilice može da se koristi za čišćenje masne kože.