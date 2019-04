Koristite kokosovo ulje, svemoćno je

Svemoćno kokosovo ulje prodire duboko u kožu, hidrira, razgrađuje masnoće, uklanja mejkap, "pegla" bore... Može da posluži i kao pomoćno sredstvo u slučaju ispucalih usana

Ukoliko koristite kokosovo ulje samo u kulinarstvu, propuštate mnogo toga, jer je, u posljednjih nekoliko godina, ono među najpopularnijim sastojcima za njegu kože. Evo nekoliko prijedloga kako da ga koristite u ove svrhe.

Odlično je za hidriranje

Jedna od najvećih prednosti upotrebe kokosovog ulja je ta što nikada više nećete imati suvo lice, jer je ono jedan od najboljih prirodnih hidratanata. Čim ga nanesete na lice, potpuno će se otopiti od toplote, pa će prodrijeti duboko u pore.

Dubinski čisti

Lice je stalno izloženo štetnim spoljnim uticajima, od smoga do isušivanja grijanjem. Ako vam je potrebno kvalitetno sredstvo za njegovo čišćenje, kokosovo ulje je prava stvar za to, jer nježno uklanja čak i dubinske nečistoće. Kako ćete ga koristiti, zavisi od vašeg tipa kože - ako imate suvu ili normalnu, trebalo bi da pomiješate dvije kašike bademovog brašna sa dovoljnom količinom kokosovog ulja i mlijeka da biste dobili gustu pastu. Nanesite je na lice, nježno umasirajte kružnim pokretima i ostavite da djeluje od 10 do 15 minuta. Isperite toplom vodom, pa se umijte hladnom, da biste zatvorili pore. Ukoliko vam je koža masna, masku za lice napravite od ovsene kaše, kokosovog ulja i nekoliko kapi limunovog ulja. Prekrijte lice toplim, vlažnim peškirom tokom 10 minuta, da biste otvorili pore. Zatim nanesite masku i ostavite je da djeluje 10 minuta, pa se umijte toplom vodom i blagim sapunom.

Skida šminku

Kokosovo ulje poznato je kao odličan razgrađivač masnoća, a savršeno uklanja i šminku. Jednostavno ga nanesite tuferom po cijelom licu, ostavite da djeluje pet minuta, pa isperite toplom vodom. Ako ste imali veću količinu šminke na licu, samo ponovite postupak, nježno i bez trljanja. Da biste uklonili šminku oko očiju, natopite tufere kokosovim uljem i stavite ih na zatvorene kapke. Poslije minut-dva sva šminka će se razgraditi, pa je samo isperite vodom.

Ublažava bore

Kokosovo ulje čuva mekoću vašeg lica i ne dozvoljava borama da ostave tragove. Prodire duboko u kožu i, prilikom toga, privlači proteine i time obnavlja sloj kolagena, što je jedan od najboljih načina za smanjenje bora.

Omekšava ispucale usne

S obzirom na to da ima snažnu moć hidriranja, lako pomaže kod ispucalih usana. Dovoljno je da prstom nanesete jednu kap ulja i nakon nekog vremena poližete ostatak koji usne nisu upile.