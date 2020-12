Kim i Kanje se pohvalili novom kolekcijom: Svi im se smiju

Reper je sarađujući sa poznatim sportskim brendovima napravio brend zahvaljujući kom se izvukao iz duga od 436,6 miliona evra od prije nekoliko godina.

Prošle godine je predstavio svoje "vizionarske" patike, čija je cijena bila oko 330 evra, a mnogi su ih uporedili sa papučama brenda "Crocs", čija je cijena znatno manja.

I njihove papuče predmet su sprdnje na društvenim mrežama gdje ih upoređuju s grickalicama, čipsom, pahuljicama...

Ovog puta su stavili prihvatljiviju cijenu, pa ih prodaju za 52 evra.

Kako se vama čine?

The new Yeezy slides are giving me these vibes pic.twitter.com/3Bz8tDptSp

— Max ☁️ (@maxxxval) November 30, 2020