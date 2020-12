Kako da nosimo šminku sa šljokicama? Pet pravila

Šljokice unose dozu glamura u svako izdanje i popravljaju raspoloženje, a kako nam je želja da ovu godinu, uprkos svemu, ispratimo u velikom stilu, nema razloga da ih ove godine zaobiđemo.

Zato vam danas donosimo nekoliko praktičnih savjeta koji će vam pomoći da iz šljokica izvučete maksimum i u novogodišnjoj noći zablistate u punom sjaju.

5 zlatnih pravila šminke sa šljokicama

1. Za početak, izaberite look koji želite da kreirate – retro, glam, ili nešto diskretniji, izbor je na vama

2. Odlučite koji dio lica želite da naglasite šljokicama – kapci i usne prekriveni šljokicama možda djeluju dobro u beauty editorijalu, ali ne i u stvarnom životu. Dakle – manje je više!

3. Pronađite boju koja savršeno pristaje vašem tenu. Izbjegavajte zelene i petrolplave varijante, već prednost dajte crvenim, zlatnim, srebrnim i ružičastim tonovima, u skladu sa prazničnom sezonom

4. Izdvojite vrijeme kako biste pronašli željeni proizvod kojim ćete na najbolji i najlakši način kreirati svoj zamišljeni look

5. Ono što vam preostaje jeste da svoju ideju sprovedete u djelo. Dakle – četkice, šljokice i ogledalo u ruke, igrajte se, vježbajte i izvlačite linije sve dok ne postignete željeni efekat.

Kako nanjeti šljokičastu šminku na oči?

Ono što je važno prije nanošenja šljokičaste senke jeste da na kapak nanesete neki proizvod koji će fiksirati šljokice (to može biti neki sprej ili sjaj za lice) kako one ne bi spale tokom večeri. Nakon toga, šljokice aplicirajte uglastom četkicom, a ukoliko želite nešto diskretniji izgled, to možete postići i pomoću krejona ili ajlajnera sa šljokicama.

Kako skinuti šminku sa šljokicama?

Ovaj proces zahtjeva puno vremena i… vate! Preporuka profesionalnih šminkera je da birate neko blaže ulje za čišćenje lica prije nego micelarnu vodu, jer će ulje lakše i bolje ukloniti sve čestice…

Kako da sprečite da vam šljokice spadnu?

Umjesto da preko šljokica ili glitera stavljate bilo kakav fiksator ili puder u prahu, probajte ovaj trik – dio lica sa šljokicama poprskajte sprejem sa termalnom vodom, pa sačekajte nekoliko trenutaka da se osuši.