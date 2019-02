Kada je bolje prati kosu, ujutru ili uveče?

Kosa je jedan od glavnih imperativa svake žene i vječni izvor inspiracije... Ali i problema. Kako bi kosa bila što sjajnija i ljepša koristimo različite kozmetičke preparate, međutim da li ste se ikada zapitali ima li razlike u tome kada peremo kosu, ujutru ili uveče?

Standardno bi kosu trebalo prati otprilike svaka tri dana, ali to naravno varira od individue i tipa kose. Pranje kose za neke je veliki poduhvat, jer iziskuje dosta vremena za stilizovanje ili se zbog gustine sporo suši, no postavlja se još jedno pitanje, a to je u koje doba dana je najbolje prati kosu.

Možda do sada niste o tome razmišljali, ali sad je pravo vrijeme da obratite pažnju na to kakva vam je kosa ujutru nakon što ste je uveče oprali. Vjerovatno ćete primetiti da je kosa oprana prije odlaska na spavanje nešto masnija bez obzira na to što ste je osvježili. Vaše tjeme zapravo nije znatno prljavije, već mu nedostaje volumena i teksture, što može stvoriti neželjeni efekat.

Kada kosu peremo uveče, najčešće odmah nakon toga legnemo u krevet, a u tom slučaju dlaka nema vremena da se i sama osuši i nabuja, pa se još pritiskom na jastuk dodatno ravna, odnosno gubi na volumenu i upravo zato se ujutro budite s beživotnom frizurom na koju morate potrošiti određeno vrijeme kako bi vratila svoj pravi izgled.

Pri pranju kose u jutarnjim satima ili u rano poslijepodne priča će biti drugačija, jer će se vlasi slobodno rasporediti i imati dovoljno vremena za ono potpuno i temeljno sušenje, bez obzira na to što ste koristili fen za kosu. Ukoliko ipak nemate vremena da ovaj ritual obavite u prijepodnevnim časovima, obratite pažnju da nakon večernjeg kupanja ipak pola sata do sat ne prislanjate glavu jastuku.