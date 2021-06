Jesu li uske farmerke stvar prošlosti?

Glumice Katie Holmes i Tracee Ellis Ross te manekenka Bella Hadid prošetale su široki, neuredni traper - a posljednji u nizu pristaša širokih trapez pantalona jeste poznati modni dizajner Marc Jacobs, koji je novom trendu morao dati svoj jedinstveni pečat.

Jacobs je ove sedmice obukao traper širokih nogavica luksuznog brenda Balenciaga, a sve je dokumentovano objavama na njegovom Instagram profilu.

Prethodno je kultni brend Levi's početkom godine novom modnom kolekcijom najavio "vladavinu širokih nogavica", a fotografije sa društvenih mreža i stil oblačenja modnih blogerki i influenserki sluti na isto.

Kada je u pitanju opstanak uskih nogavica, na društvenim mrežama su podijeljenja mišljenja između dvaju glavnih generacija - milenijalaca i generacije Z.

Dok se oni "stariji" zalažu za očuvanje trenda uskih pantalona, nova generacija Z, posebno na TikToku, otvoreno bojkotuje ovaj modni izbor te potcrtava kako su uske nogavice stvar prošlosti.

Is the current trend of wide leg jeans for women just a reboot of the JNCO jeans from the 90’s?

You could fit an entire trapper keeper in those pockets, and I guess all that denim had to go somewhere. pic.twitter.com/K8pV9F2btg

— Matt Whitlock (@mattdizwhitlock) May 31, 2021