Jarke boje su hit jeseni

Iako većina dizajnera, kada je riječ o odjeći, ovu jesen boji u crno, to nikako ne znači da će ona biti zaista mračna.



Za to su se pobrinuli kreatori obuće, koji ženu ove sezone vide kako korača u jarkim bojama (zelenoj, plavoj, žutor), a naročito u crvenoj.

Vatren je korak u stilizovanim patikama, ravnim cipelama sa špicom i ukrašenim kaišićima ili nitnama, cipelama sa visokim potpeticama, bilo lakovanim ili od ripsa, pa poludubokim na kojima se crvena kombinuje sa još nekom bojom...

I čizme će ove jeseni biti mahom u nijansama ove jarke boje, kako one kratke do članaka, tako i modeli dužine do listova nalik na popularne "martinke", ali i duge do koljena (ravne ili na štiklu) koje se kombinuju sa haljinama i suknjama i potpuno "dižu" cjelokupan modni izraz.

Mnogi dizajneri uz crvenu obuću nude i torbe različitih veličina u istoj boji, iako to nije imperativ. Dovoljan je, naime, samo par crvene obuće, pa da u nastupajućim tmurnim danima djelujete senzualno i optimistično.