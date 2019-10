I sa 50 godina izgledaju predivno, ovo je njihova tajna

Žene iz Japana oborile su sve rekorde kada je u pitanju mladoliki izgled. Naime mnoge od njih izgledaju decenije mlađe nego što jesu, pa nekad na fotografijama ne možete prepoznati ko je majka a ko kćerka.

Iako možda mislite da su samo geni u pitanju, donosimo nekoliko stvari koje možete učiniti kako bi se osjećali i izgledali puno mlađe.

Operite lice rižinom vodom

Riža je bogata vitaminima, mineralima i antioksidansima koji štite kožu od ranog starenja, umiruje je i daje joj sjaj. Japanke već duže vrijeme koriste rižinu vodu za pranje lica i kose, a postoji nekoliko metoda za izradu rižine vodice kod kuće. U čistu posudu stavite pola šoljice riže i nekoliko puta isperite rižu bistrom vodom.

Dodajte dvije šoljice vode i potopite rižu 15 minuta. Držite vodu s rižom u staklenki jedan do dva dana na sobnoj temperaturi. Kada miris postane kiselkast vaša voda je spremna za korištenje. Koristite je za pranje lica i ispiranje kose, no prije toga je razrijedite s jednom do dvije šoljice vode. Preostalu rižinu vodu čuvajte u frižideru.

Nemojte trljati lice rukama

Mnogi od nas proizvode za lice nanose rukama, no kada trljamo lice naprežemo kožu što je čini manje toniranom. Da bi riješile taj problem Japanke koriste mrežicu kako bi nanijele sredstvo za čišćenje lice.

Isprobajte maske s morskim algama za lice

Morske alge poznate su po zadivljujućim zdravstvenim svojstvima pa se čak preporučuju u sklopu zdrave prehrane. Osim toga možete je koristiti i za lice kako bi koža bila sjajnija i hidriranija.

Pridržavajte se uravnotežene prehrane

Nije tajna da način na koji se osjećamo i izgled uvelike ovisi o tome šta jedemo. Japanska ishrana je veoma zdrava pa ako želite da je slijedite trebate da jedete više svježe, neobrađene namirnice, poput ribe, žitarica, povrća, voća, morskih algi, fermentiranih sojinih proizvoda i zelenog čaja. Prestanite jesti prerađenu, rafiniranu i slatku hranu. Kolagen je veoma bitan za kožu i čim ga izgubimo izgledamo starije. U Japanu možete kupiti kolagen u obliku tableta, želea, bombona i pića. No konzumacijom ribe, piletine, bjelanjaka, agruma i zelja na prirodan način proizvodite više kolagena.

Zaštitite svoju kožu od sunca

Žene u Japanu izbjegavaju biti izložene suncu kad god je to moguće. Agresivne UVA i UVB sunčeve zrake oštećuju našu kožu i ubrzavaju proces starenja uzrokujući bore i mrlje. Kad god idete vani, nanesite proizvod za zaštitu od sunca.