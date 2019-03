Evo kako da renovirate kupatilo

Kada planirate da renovirate kupatilo, izaberite dizajn koji je u skladu sa vašim sadašnjim i budućim potrebama.

To može biti malo, djelimično renoviranje koje obuhvata zamjenu slavina i dodatne opreme ili komplikovan projekat kojim se mijenja čitav izgled i funkcionalnost prostorije.

Vodič za planiranje renoviranja kupatila će vam dati dosta materijala za razmišljanje i smjernice u kom pravcu treba da krenete.

Raspored

Razmislite kakav trenutno raspored ima vaše kupatilo. Da li je dovoljno praktično? Ima li dovoljno prostora za odlaganje? Da li u njemu postoji nešto što vam smeta?

Pozovite profesionalca da pažljivo analizira vaše kupatilo. Tako ćete saznati koja su mu ograničenja i kako da maksimalno iskoristite prostor.

Ideja za renoviranje mora da odgovara sadašnoj strukturi kupatila ili strukturi koju je moguće dobiti iz postojećeg.

Lista želja

Prije renoviranja kupatila bi bilo dobro da napravite listu svega što ste zamislili da uradite i kupite. Organizujte je po prioritetima.

Ukoliko biste morali da skratite listu tokom kasnijih radova, da li zbog budžeta ili drugih ograničenja, to će barem biti svjesna odluka.

Razmislite o tome šta vam je potrebno. Da li je to nov lavabo, tuš-kada ili klozetska šolja? Hoćete li da ugradite prozor ili novi fen za ventilaciju?

Rasveta

Dobro postavljena rasvjeta može značajno da poboljša funkcionalnost i izgled vašeg kupatila.

Razmislite o postojećem osvjetljenju. Da li je estetski privlačno? Koliko je energetski efikasno? Pruža li dovoljno svjetla?

Jednostavnim mijenjanjem stare rasvjete primjetno ćete osvježiti svoje kupatilo.

Pored glavnog osvjetljenja, treba da imate i radno svjetlo, na zidu oko ogledala ili iznad njega. Tako ćete moći dobro se vidite dok se šminkate ili brijete.

Za prijatniju atmosferu, ugradite ambijentalno osvjetljenje.

Izaberite sanitarije prije postavljanja pločica

Obavezno izaberite sve sanitarije prije nego što keramičari počnu da postavljaju pločice. Osigurajte se da su odvodi i cijevi za toplu i hladnu vodu na pravom mjestu.

Ostavljanje tako važnih odluka za kraj radova može vam samo donijeti dodatne troškove zbog naknadnih izmjena.

Boje

Izabrati paletu boja za kupatilo je jedan od najtežih zadataka. Prave boje će vas navesti da želite da više vremena da provodite u svom novom kupatilu, a ne da ga izbjegavate.

Ukoliko ne znate odakle da krenete ili se plašite da ne pogriješite, evo nekoliko ideja od kojih možete početi:

* Potražite ideje po sajtovima za dizajn enterijera;

* Ako već imate u domu neku prostoriju čija vam se paleta boja dopada, slobodno te boje primijenite i u kupatilu;

* Kada idete u kupovinu boje ili ostalih potrepština, ponesite sa sobom uzorke pločica koje ste odabrali da biste lako vidjeli kako se slažu;

* Napravite tablu za uzorke pločica, boja i tkanina, tako ćete jednostavno moći da vidite kako se zajedno uklapaju;

* Koristite kao bazu neutralne boje kao što su siva i bijela. Ostale boje ubacite kroz dodatke kao što su peškiri, saksije ili luksuzan dozer za sapun. Tako ćete brzo i sa malo novca često moći da mijenjate izgled kupatila.

Prostor za odlaganje

Ljudi se često žale da u kupatilu nemaju dovoljno prostora za odlaganje. Renoviranje je idealna prilika da riješite taj problem.

Bitno je da razgraničite šta želite da odlažete u kupatilu. Da li se tu čuvaju samo zalihe toalet papira i kozmetike ili i peškiri?

U skladu sa veličinom kupatila i vašim potrebama, odlučite da li želite stajaći, ugradni ili viseći ormarić.

Ukoliko imate malo kupatilo, možete postaviti police u ćošak ili iznad vrata.

Visina pločica

Za izgled kupatila, ali i vaš budžet, bitno je do koje ćete visine postaviti pločice.

Možete ih staviti do nekog nižeg nivoa, npr. do nadvratne ili nadprozorne grede ili skroz do plafona.

Ako želite da ih postavite na različite nivoe, nastojte da kod kade ili tuš-kabine pločice budu dovoljno visoko da se ne kvasi zid dok se tuširate.

Razgovarajte sa svojim keramičarom i dizajnerom enterijera o tome šta oni misle da bi bilo najbolje za vaše kupatilo.

Budžet

Renoviranje kupatila nije jeftino. Ukupni troškovi zavise od toga koji se sve radovi izvode i koliko skupu opremu za kupatilo kupujete.

Da ne biste prekoračili budžet, odredite prioritete i izbjegnite suvišne troškove tako što ćete:

* Napraviti plan budžeta koga ćete se držati;

* Izbjegavati jeftine plastične kade i tuš-kabine koje su toliko tanke da su fleksibilne, pa ih je, u slučanju curenja, teško zakrpiti;

* Kupovati opremu za kupatilo po najboljim cijenama;

* Unajmiti stučnjake sa dobrom reputacijom koji paze na budžet;

* Paziti da ne trošite novac na skupu dizajnersku opremu za kupatilo.