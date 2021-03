Djevojka odbija da se brije i čupa obrve: Ljudi je čudno gledaju

ldina Jaganjac, učiteljica iz Kopenhagena, odrastajući je postala sve više i više frustrirana na današnje društvo i na očekivanja koja ono ima od žena – posebno kada je u pitanju fizički izgled.

Ova 31-godišnjakinja pitala se zašto bi žene morale uklanjati sve dlake s tijela, počevši od obrva i dlačica iznad usana, pa sve do nogu, pazuha i intimne zone, a muškarci ne moraju?

U martu prošle godine Edina je bacila sve žilete, pincetu i trake za depiliranje i odlučila da više neće uklanjati dlake, prenosi UNILAD. Osjeća se, kako kaže, jednako ženstveno sa i bez dlaka.

Iako je ona zadovoljna svojim izgledom, redovno se susreće s ružnim komentarima na ulici, posebno od muškarca, ali kaže kako je to uopšte ne dira. Baš suprotno, zna s kakvim osobama ne bi se trebala okružiti i kakvog muškarca ne bi trebala pustiti u svoj život.

"Prije nego što sam pustila obrve da izrastu toliko da se spajaju, razmišljala sam kako to na muškarcu nitko neće primijetiti niti komentisati, dok će se ženama vrlo brzo ukazati na to da bi trebale ukloniti dlačice. Prije bih se osjećala nervozno kada bih izašla iz kuće, a da mi obrve nisu savršeno počupane i nisam išla u teretanu ako nisam obrijala noge. Sada sam se fokusirala na to da sve aktivnosti i obaveze obavljam bez opterećivanja oko izgleda.

-Ne brinem za mišljenje ljudi koje vidim u prolazu i nikada više." Iako joj je u početku bilo nelagodno, Eldina kaže kako se sada osjeća odlično u svojoj koži.