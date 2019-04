Cvijeće unosi svježinu, ljepotu i energiju u dom

Veliko proljećno spremanje, osim pranja prozora i zavjesa i iznošenja starih i nepotrebnih stvari, podrazumijeva i detalje koji će u vaš dom unijeti posebnu svježinu, ljepotu i energiju.

Inženjer pejzažne arhitekture Branko Gašić savjetuje da ukrasite i oplemenite životni prostor ovog proljeća sa što više cvijeća. Za to je potrebna volja, malo kreativnosti i vremena.

"U proljeće ima dosta zumbula i lala. Možete da ih stavite u staklenu posudu, a okolo mahovinu", kaže, za "Život plus", Branko Gašić.

"Cvijeće može da promijeni enterijer i unese proljeće u vaš dom. Zalivajte ga pomalo jer ne trpe toplotu i vlagu. Ukoliko imate baštu, otkinite nekoliko grana sa tek napupalih voćki koje će za nekoliko dana procvjetati u vašoj vazi. Svaka prostorija je idealna za cvijeće. Možete ga držati i nasred kuće. Ranije je postojalo mišljenje da cvijeću, odnosno biljkama, nije mjesto u spavaćoj sobi zbog kiseonika. Ali pokazalo se da ta studija nije tačna. Ljudi koji u svom domu imaju mnogo biljaka i zelenila su zdraviji, jer one prečišćavaju vazduh", savjetuje Gašić.

Mada mnogi smatraju da ne postoje trendovi kada je o cvijeću riječ i da je u modi sve što nam priroda velikodušno daruje, sagovornik otkriva da je ove godine akcenat na kombinaciji boja bobičastog voća i nane.

" To je cvijeće tamnih nijansi, bordo ili ljubičasto, poput ribizle, borovnice ili kupine u kombinaciji sa svjetlijim tonovima, poput mint ili tirkiznoplave boje. Spoj takvih kontrasta može veoma lijepo da izgleda. U prirodi ne postoji nešto što je mint ili svijetlo plave boje, ali za cvijetni aranžman u vašem domu možete da koristite zelenu podlogu", savjetuje stručnjak.

Kako svako cvijeće ima simboliku, sagovornik otkriva šta ono zapravo govori o nama:

"Cvijeće simboliše nešto što je lijepo. Važno je da steknemo naviku ili kulturu da makar jednom mjesečno kupimo cvijeće. Bar jednu ružu da nam oplemeni dom ili da je nekom poklonimo, što je još ljepše. Čini mi se da je kod nas to zapostavljeno. Uglavnom kupujemo cvijeće za 8. mart, Dan zaljubljenih, rođendan ili kada idemo na slavu. Mnogo je ljepše nekom pokloniti cvijeće nego kupiti skup parfem ili čokoladu. To se svuda u svijetu smatra znakom pažnje. Recimo, u Dubaiju i Kataru najveći gest poštovanja je kada muškarac pokloni muškarcu cvijeće. Šeici, menadžeri i biznismeni jedni drugima šalju bukete cvijeća, jer je to znak raskoši i poštovanja", kaže Gašić.

Cvijeće može da ukrasi dom ali i da nam popravi raspoloženje i posluži kao antistres terapija.

"U svijetu postoji radna terapija pravljenja cvijetnih aranžmana", kaže Branko. i savjetuje da kada radite sa cvijećem ono vas oplemenjuje, emituje dobru energiju i uvijek može da nam pomogne.