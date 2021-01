Četiri najčešća mita o celulitu u koje većina žena vjeruje

Na samom početku da istaknemo ono najvažnije – celulit ne pravi razliku među ženama na osnovu njihovih godina, oblika tijela i kilaže.

U prosjeku oko 90 % žena na svijetu ima celulit, s tim da preostalih 10 % vjeruje da ga takođe ima. Celulit je dakle opšte prisutan i nažalost su se tokom godina njegovog carevanja brojni mitovi kreirali u njegovo ime, piše b92.

1. Samo osobe sa prekomjernom težinom imaju celulit

Brojni faktori mogu da dovedu do pojave celulita, a prekomjerna težina je samo jedan od njih. Hormoni, genetika, struktura i tekstura kože, kao i način života igraju važnu ulogu u tome da li se i u kolikoj mjeri celulit povaljuje pod kožom. Vjerovali ili ne, imaju ga čak i profesionalni sportisti. Estrogen igra važnu ulogu u borbi protiv stvaranja celulita, a budući da s godinama žensko tijelo stvara manje estrogena to dovodi do slabije cirkulacije i efikasnijeg – kačenja celulita.

2. Kardio vežbe eliminišu celulit

Iako kadrio treninzi poput trčanja i preskakanja konopca mogu da pomognu pri manjem zadržavanju masnih ćelija ispod kože, oni vam ne mogu pomoći da se riješite celulita koji već postoji. Kako bi postigli ono što želite a to je manje vidljiv celulit morate da kombinujete aerobne aktivnosti sa treninzima snage. Ovo će učvrstiti i tonirati mišiće, pri čemu kada su zategntiji manje omogućavaju celulitu da bude vidljiv.

3. Gubitak kilograma je oproštaj i od celulita

Masne ćelije koje se nalaze ispod kože između vlaknastih traka, predstavljaju celulit. I mada bi u teoriji manje masti u tijelu značilo i manje celulita češće sa gubitkom velike količine kilograma u kratkom roku razvučena koža djeluje još gore, sa još izražajnijim celulitom. U tom pogledu potrebno je režim dijete kombinovati sa treninzima snage.

4. Liposukcija je odgovor na problem sa celulitom

Liposukcija je postupak koji se bazira na isisavanju masti iz organzima. Međutim on može samo pogoršati izgled vašeg celulita jer može dovesti do neravnomjerne raspodjele masti u tijelu, što je kasnije jako teško dovesti do normale.