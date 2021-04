Bijela košulja ponovo glavna u trendu

Otkrivamo vam 5 načina da ovog proljeća nosite bijelu košulju kao prava Francuskinja.

Otkad znamo za modu, znamo i da su Francuskinje oličenje stila i ukusa. One njeguju jednostavnost, klasiku i eleganciju, i to na jedan nonšalantan, nepretenciozan način koji izgleda kao da im je urođen, piše Elle.rs. Možda je to razlog zbog kojeg važe za najstilizovanije žene na svijetu?

Bilo kako bilo, ove sezone podsjećaju nas na još jednu modnu lekciju - bijela košulja je ključni komad koji moramo da imamo u ormaru!

Široka ili uska, sa izrezom ili kragnom, sa puf ili regularnim rukavima - ona je ponovo trend broj 1!

Od Brižit Bardo i Džejn Birkin, pa sve do Džin Damas, najpoznatije Francuskinje na svijetu demonstrirale su kako se nosi ovaj komad. Jedina njihova tajna je da obratite pažnju da sa otkopčavanjem ne odete predaleko, jer šik izgled lako može da pređe u onaj neprikladan.

Jacquemus je ove sezone rekreirao klasičan model i predstavio modernu košulju na vezivanje koja može da se nosi u svim prilikama. Zbog toga zaboravite na njihovu strogo poslovnu namenu, i igrajte se sa krojevima i materijalima.

Ispod džempera ili haljine, uz šorts ili zvoncare, na potpetice ili patike - nema pravila za njeno kombinovanje. Zbog neobaveznog tona počinje da liči na haljinu ili čak pidžamu, ali u tome i jeste njena čar.

Inspirišite se ovim stajlinzima i uz pomoć bijele košulje kreirajte svoju jedinstvenu modnu kombinaciju!

kurir.stil.rs