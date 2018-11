Ana Ivanović zasjenila svjetski džet-set

Bastijan Švajnštajger i Ana Ivanović nakon nekoliko dana provedenih u Beogradu uputili su se u Berlin na dodijelu nagrada popularnog muškog magazina. Među dobitnicima našao se i fudbaler, koji je izabran za sportsku ikonu godine, a njegova draga zasjenila je svjetske face na crvenom tepihu svojom odjevnom kombinacijom.

Bivša teniserka koja je u martu ove godine postala majka dječaka Luke, uvijek je imala prefinjen stil oblačenja pa važi za apsolutnog majstora elegancije, i to one zavodljive. To je potvrdila i izborom haljine u kojoj se u četvrtak uveče pojavila na dodjeli nagrada nemačkog izdanja magazina GQ. Ana Ivanović zablistala je u dugoj haljinu s dubokim dekolteom i raskošnim donjim dijelom.

"Hvala što ste izabrali mene i hvala mojoj predivnoj ženi Ani. Hvala za neverovatnu noć, ovo je velika čast", zahvalio se Bastijan Švajnštajger.

Na ceremoniji u Berlinu bili su i Orlando Blum, Patrik Dempsi, Džejson Derulo i Donatela Versaće, ali je Ana definitivno modna pobednica. I ona je vijest ponosno podelila na Instagramu i čestitala suprugu na novoj tituli ikone sporta.

Par je pre Berlina boravio u Beogradu. To je bio prvi put da je osmomjesečni Luka bio u Srbiji.