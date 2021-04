Acqua for Life Giorigio Armani: Posvećenost pitkoj vodi, jednom od ključnih prirodnih bogatstava

Globalna inicijativa brenda Giorgio Armani za čistu vodu ponovno potvrđuje njihovu posvećenost očuvanju voda dok klimatske promjene vrše dodatni pritisak na to ključno prirodno bogatstvo

Zapanjujućih 90 % svih prirodnih katastrofa povezano je s vodom. Sve češće i ekstremnije poplave zagađuju već ugrožene izvore vode i uništavaju postojeće vodene sisteme; duže suše isušuju izvore. Ljudi koji žive u siromaštvu posebno su ranjivi po pitanju ovog velikog uticaja klimatskih promjena jer se oslanjaju na nestabilne vodene i sanitarne sisteme, slabiju zaštitu institucija i ograničen pristup financijama. Danas više od dvije milijarde ljudi živi u zemljama gdje vlada velika nestašica pitke vode. Jedna od deset takvih osoba uopšte nema pristup čistoj vodi. Do 2025. pola svjetske populacije živjeće u područjima gdje prijeti nestašica vode. Ljudima treba pouzdan sistem za dovod vode koji će raditi i u slučaju poplava, suša i prirodnih katastrofa. Kada imaju čistu vodu, ljudi se mogu zaštititi od bolesti, ići u školu, zarađivati za život i biti spremni na sve što budućnost nosi.

Acqua for Life inicijativa je brenda Giorgio Armani koja je fokusirana a na pružanje izvora pitke vode svim stanovnicima područja pogođenih nestašicom vode. Taj projekt počeo je 2010. godine, iste godine kada je UN priznao pravo na vodu i sanitarne uslove kao ljudsko pravo te je brend od tada posvećen projektu Acqua for Life. Godine 2021. kumulativni iznos financijskih sredstava koje je Acqua for Life pružio strateškim partnerima tokom godina dosegnuće brojku od 10 miliona eura .

Tokom posljednje tri godine poznata fotografkinja Viviane Sassen posjetila je Madagaskar i Nepal kako bi fotografisala projekte u sklopu inicijative Acqua for Life u saradnji sa strateškim partnerom WaterAid. Tokom svojih posjeta Viviane Sassen snimila je film i fotografije koje prenose transformativni učinak koji čista voda ima na svakodnevni život u lokalnim zajednicama.

Kroz radostan i optimističan objektiv ove umjetnice, film i slike odražavaju neodvojivu vezu između vode i života.

Gledajući prema budućnosti, inicijativa Acqua for Life posvećena je nastavku proširenja svoje uključenosti u život zajednica diljem svijeta kako bi im omogućila pristup sigurnoj pitkoj vodi.

Informišite se na Instagramu: @ArmaniBeauty Facebooku: @AcquaforLife i na www.armanibeauty.com/acqua-for-life

WaterCredit® by Water.org – osnaživanje zajednica za stvaranje rješenja po pitanju vode kakva su im potrebna

Ove godine, kako bi se povećao utjecaj ove inicijative na stvaranje rješenja po pitanju čiste vode te kako bi ona bila prilagođena svakoj zajednici, Acqua for Life ulazi u novo partnerstvo s organizacijom Water.org kako bi pružili inovativni način finansiranja: mikrokredite. Putem inicijative organizacije Water.org za mikrokredite WaterCredit®, Acqua for Life omogućiće financiranje po pristupačnoj cijeni i stručne resurse za 85.000 stanovnika Tanzanije kako bi mogli stvoriti održiva rješenja po pitanju vode i sanitarnog sistema u domaćinstvima.

Acqua for Life ponovno potvrđuje svoju posvećenost i pokreće tri nova projekta

Od 2010. Acqua for Life pokrenula je projekte povezane s vodom u 20 zemalja: Argentini, Boliviji, Brazilu, Gani, Kini, Haitiju, Indiji, Obali Bjelokosti, Keniji, Madagaskaru, Malaviju, Meksiku, Nepalu, Nikaragvi, Papui Novoj Gvineji, Senegalu, Šri Lanki, Tanzaniji, Ugandi i Zimbabveu.

Acqua for Life započinje 2021. godinu s osam aktivnih projekata, uključujući tri nova projekta u Indiji, na Madagaskaru i u Malaviju, a očekuje se da će ta tri posljednja projekta uticati na živote 125 000 ljudi.

Indija: U okrugu Mysore u saveznoj državi Karnataka Acqua for Life sarađuje s organizacijom WaterAid kako bi poboljšali pristup vodi, sanitarni sistem i higijenu u lokalnim institucijama te pokrivaju 10 zdravstvenih ustanova, 20 anganwadi centara (predškolskih ustanova) te 20 škola. Projekt doprinosi unapređenju zdravlja i dobrobiti gotovo 70.000 ljudi, uključujući 5000 trudnica i dojilja, adolescentice i 3000 djece putem boljeg pristupa vodi, sanitarijama i uslugama higijene. Okrug Mysore ima postojeću i važnu vezu s markom Giorgio Armani zbog indijskog cvijeta tuberoze, koji se uzgaja i ručno bere nedaleko od tog istog okruga te je jedna od prepoznatljivih nota mirisa Giorgio Armani MY WAY.

Madagaskar: Na Madagaskaru više od 90 % zdravstvenih centara nema higijenske usluge, a više od 80 % škola nema pristup sigurnoj pitkoj vodi ni mogućnost pranja ruku tokom boravka u školi. Acqua for Life radi u dvjema zajednicama, Anjepy i Manjakandriana, u kojima stanovnici uopšte nemaju pristup čistoj pitkoj vodi. U ovom specifičnom okrugu Acqua for Life nastaviće saradnju s organizacijom WaterAid kako bi u tri škole i u zdravstvenim ustanovama u okrugu omogućili dovod pitke vode i sanitarne usluge, što će pomoći 17.000 ljudi. Madagaskarska vanilija, sastojak koji se može pronaći u brojnim mirisima Giorgio Armani, proizvodi se i bere sjeverno od ovih područja kao dio programa održivih izvora kojim se pomaže lokalnim zajednicama u zaštićenom području Loky Manambato.

Malavi: U Malaviju samo 26 % stanovništva ima pristup odgovarajućem toaletu, a samo 9 % ima mogućnost pranja ruku. Stvarnost je još gora u zdravstvenim ustanovama. Čak 63 % zdravstvenih ustanova nema zadovoljavajuće toalete, a 56 % nema higijenske usluge. U centralnoj regiji Malavija Acqua for Life podržava zdravstvene ustanove Mndinda i Nthondo, koje pružaju njegu pokretnim bolesnicima i porodiljne usluge unapređenjem pristupa inkluzivnim i održivim izvorima vode, sanitarnim i higijenskim uslugama. Putem ovih zdravstvenih usluga povećaće se pristup vodi sigurnoj za piće i sanitarijama za 38.000 ljudi, što će rezultirati većom prevencijom zaraze i održavanjem promjene ponašanja po pitanju higijene.

Stalna podrška započetim projektima Acqua for Life

Do danas je inicijativa Acqua for Life uložila 10,3 miliona eura u projekte povezane s vodom širom svijeta. To je rezultiralo stvaranjem preko 530 sustava za dovod vode koji su isporučili vodu sigurnu za piće za preko 390.000 ljudi u 20 zemalja i na tri kontinenta.

Nekoliko projekata inicijative Acqua for Life imalo je posebno velik uticaj na živote žena. Svojim projektom u saradnji s organizacijom WaterAid u okrugu Mysore u indijskoj saveznoj državi Karnataka, Acqua for Life pružila je pristup čistoj vodi za 7000 ljudi, od kojih 5000 čine trudnice i dojilje. Takođe, izgradnja vodovoda, sanitarnih i higijenskih usluga u 8 zdravstvenih ustanova u istočnoj Ugandi inicijative Acqua for Life u suradnji s organizacijom WaterAid imat će krajnji utjecaj na 45.000 trudnica i dojilja i djece ispod 5 godina.

Duboko ukorijenjeno vjerovanje

Ljepota prirode vječni je izvor inspiracije za Giorgio Armani. Naime, voda je najistaknutiji izvor i najvažnije prirodno bogatstvo.

Inicijativa Acqua for Life nastala je iz filozofije jednako jednostavne kao što je i suštinska: voda je jedan od najvažnijih životnih faktora jer stvara život i osnažuje živote. Ipak, jedna od deset osoba u svijetu nema pristup čistoj vodi u blizini doma.

“Voda je možda element za kojeg osjećam da mi je najbliži. Za mene voda predstavlja život i obnovu, ali i mir i spokoj. Pristup čistoj vodi bez sumnje je jedan od najvećih izazova 21. vijeka.” Giorgio Armani

Inicijativa Acqua for Life fokusirana je na omogućavanje univerzalnog pristupa vodi u područjima pogođenima nestašicom vode. Njezine temeljne vrijednosti uključuju:

sveobuhvatan pristup posvećen rješavanju pitanja čiste vode, higijene i sanitarija u zajednicama kojima je to najpotrebnije

aktivnosti koje uključuju izgradnju izvora vode, sanitarnih čvorova te sistema za prikupljanje kišnice, filtriranje i pročišćavanje vode

održiv pristup strukturnim projektima, poput edukovanja zajednice kako održavati projekte i način ponašanja WASH (voda, higijena i sanitarije) kako bi se osnažile lokalne zajednice i dugoročno održali projekti Acqua for Life

Pristup čistoj vodi ima pozitivan društveno-ekonomski učinak na zdravlje i život zajednica. Putem projekata misija je inicijative Acqua for Life uključiti se u pružanje pomoći ljudima da povrate svoje pravo na pitku vodu i sanitarne usluge.

Sveobuhvatan i održiv pristup

Acqua for Life pristupa pitanjima čiste vode, higijene, sanitarija i obrazovanja na sveobuhvatan način. Inicijativa Acqua for Life trostruka je.

Primarne aktivnosti uključuju izgradnju izvora vode, sanitarnih čvorova te sistema za prikupljane kišnice, filtriranje i pročišćavanje vode u područjima pogođenima nestašicom vode. To zajednicama omogućava pristup vodi za piće, pripremu hrane, pranje i navodnjavanje usjeva te brigu o stoki. Djeca mogu redovnije pohađati školu jer ne moraju ići po vodu. Majke i očevi imaju više vremena kada se mogu fokusirati na svoju djecu, unaprijediti pismenost i biti produktivni u zajednici.

Paralelno s ovom prvom fazom, program Acqua for Life usredotočen je na obrazovanje i podizanje svijesti po pitanju vode, sanitarija i higijene (WASH) kako bi se maksimalno produžila održivost i dugoročni utjecaj projekta na zajednicu.

Naposljetku, svi projekti inicijative Acqua for Life osmišljeni su kao održivi unutar zajednice i s trajanjem aktivnosti od najmanje tri godine za redom. Svaki je projekt osmišljen tako da osigura da po završetku projekta inicijative Acqua for Life on nastavi služiti zajednici. Prema tome, proračuni projekata uključuju iznos namijenjen edukaciji zajednice kako održavati izgrađene vodene objekte nakon završetka projekta. Projekti inicijative Acqua for Life odabiru se nakon pažljivog postupka procjene. U saradnji s partnerima inicijativa Acqua for Life procjenjuje situaciju po pitanju vode u određenoj zemlji ili zajednici promatranjem nestašice vode danas, procjene nestašice vode za 2040. i finansijske situacije zemlje ili zajednice.