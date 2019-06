Zvijezda serije Prijatelji snimljen na ulici raščupan i prljav

Metju Peri (49) zvijezda serije "Prijatelji", snimljen je u javnosti prvi put nakon dvije godine.

Fotografi su ga slikali u Njujorku, a njegova pojava mnoge je zabrinula.

Legendarni Čendler ulicom je šetao u prljavoj odjeći, raščupan, tužnog lica, neisečenih noktiju i vidno mršaviji, piše Dejli mejl.

Glumac je godinama unazad javno govorio o borbi protiv zavisnosti i depresiji, pa su oni koji su ga vidjeli u ovom izdanju, zaključili da i dalje ima problema sa zdravljem.

Matthew Perry looks disheveled with long dirty fingernails as he emerges for first time in two years https://t.co/ye9CWXuJI5 pic.twitter.com/sPum5pItYH — JasperJay (@JasperJay1) June 20, 2019

Glumac je postao zavisnik od alkohola i lijekova još dok je snimao seriju "Prijatelji", a na rehabilitaciju je prvi put otišao još 1997. godine.

Prije šest godina, otvoreno je pričao o svojim bitkama.

"Snimao sam 'Prijatelje' od svoje 24. do 34. godine, bio sam u centru pažnje medija i publike, bio sam svuda. Iz perspektive javnosti, činilo se kao da sam imao sve, ali sam tada bio jako usamljen jer sam još onda bio zavisnik of alkohola", rekao je on.

Metju je devedesetih godina bio dio omiljene šestorke u vrlo popularnoj seriji, zajedno sa kolegama, među kojima su bile i glumice Dženifer Aniston i Kurtni Koks.

Peri na filmu nije glumio od 2009. godine, kad se pojavio u "17 Again" sa Zakom Efronom, a među posljednjim serijama u kojima je igrao, mogli smo da ga vidimo u "Mr. Sunshine", "Go On" i "The Good Wife", ali novijih uloga nije imao do 2017. godine.