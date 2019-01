Zvijezda Pink Flojda prodaje svojih 120 gitara VIDEO

Gitarista i pevač Pink Flojda, Dejvid Gilmur, izjavio je kako je došlo vrijeme da čak 120 njegovih gitara "donesu radost" nekom drugom. Novac od prodaje planira da da u dobrotvorne svrhe, zbog čega je posebno obradovao javnost.

"Ove gitare su prema meni bile veoma dobre". One su moji prijatelji. Dale su mi mnogo muzike. Jednostavno, mislim da je vrijeme da produže dalje i služe nekom drugom. Imao sam svoje trenutke s njima. Naravno, novac koji će skupiti će donijeti puno toga dobrog u svijetu i to mi je namera", rekao je Gilmur.

Među 120 gitara koje će otići na aukciju u Njujorku naći će se i njegova spektakularna - crna Fender Stratocaster gitara, na kojoj je odsvirao klasike "Comfortably Numb", "Money" i "Shine On You Crazy Diamond".

Na prodaju daje i 12-ožičanu Stratocaster gitaru, na kojoj je napisao "Wish you were here", kao i šestožičanu Ovation, na kojoj je uživo svirao "Comfortably Numb" tokom najvećeg dijela koncertne karijere.