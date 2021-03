"Zvezda Granda" smršala 80 kg

Krstinja Todorović, učesnica "Zvezda Granda", u poslijednjoj emitovanoj emisiji, koja je na programu bila prošle subote, ponovo je oduševila žiri i publiku, kako pjevanjem, tako i izgledom.

Krstinja je svojevremeno imala 145 kilograma, a poslije operacije smanjenja želuca smršala je čak 80 kilograma i prilikom poslijednjeg nastupa dobila brojne pohvale, nakon čega se posebno zahvalila svojoj mentorki Mariji Šerifović.

- Srce mi je puno, ne znam šta bih vam rekla. Zaista smo toliko trudile Marija i ja, vezano za ovaj nastup i priželjkivale smo da se sve ovo desi. Baš sam srećna i uzbuđena - rekla je pjevačica za "Grand Online".

Krstinja je na sceni nosila svoju staru jaknu, koja joj je sada nekoliko brojeva veća.

- Hteli smo da se prisetimo kakva sam nekada bila, ali zato sam istakla ovu kost koju nikada u životu imala. Ovako stičete utisak da se iz debele žene pretvaram u neku dobru ribu - rekla je ona.

Iako se uspiješno riješila suvišnih kilograma, priznaje da taj proces uopšte nije bio lak u psihičkom smislu, te da je pomišljala da odustane.

- Kada se odlučite za ovakav posao znate da će vam to fizički pomoći, ali naravno da je psihički bilo najviše teško. Verujte da sam dolazila do situacija kada kažem sebi "zašto sam ovo uradila". Prevelik broj kilograma sam imala, mogla sam mnogo da pojedem, a onda dođem do toga da mogu da uzmem samo dva-tri zalogaja. Uopšte nije bilo svejedno. Međutim, sada sam se već navikla - iskrena je Krstinja.