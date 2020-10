Zatvorenici provociraju Rastu i pjevaju mu pjesme Ane Nikolić!

Stefan Đurić Rasta, otkako mu je prošle nedjelje određeno 30 dana pritvora zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljene proizvodnje i stavljanja u promet opojne droge, glavna je tema u Centralnom zatvoru.

Iako je napolju jedan od najpopularnijih muzičara, zatvorenicima i nije baš omiljen.

Kako Kurir saznaje, on nije lijepo prihvaćen i predmet je sprdnje i ismijavanja među onima koji služe kaznu. Zatvorenici konstantno zbijaju šale na Đurićev račun, a tokom dnevne šetnje u dvorištu zatvorske jedinice dobacuju mu "d**aj ga, Risto" (rima sa glisto, nebitan lik, prim. aut.), "gdje su ti naduvani redovi" (dredovi, prim. aut.) i ironično mu pjevaju pjesme bivše žene Ane Nikolić.

To za Kurir potvrđuje sagovornik, jedan Rastin prijatelj, koji je insistirao na anonimnosti zbog svog odnosa s reperom. On kaže i da reper ne odgovara na provokacije, niti se obazire na zadirkivanja, ali da mu uopšte nije svejedno.

- Rastina majka je bila sa advokatom u posjeti sinu u zatvoru. Donijela mu je garderobu i sve što mu je potrebno za ličnu higijenu. Ženi uopšte nije bilo prijatno kad ga je vidjela u tom okruženju. To mu nije pokazala da se on ne bi osjetio loše, ali tek joj je bilo teško kad je čula šta sve njen mezimac sluša i trpi u zatvoru. Osuđenici koji su godinama tu su nemilosrdni prema novim zatvorenicima, a Rasta uopšte nije prihvaćen. Pojedinci se šale na njegov račun, ismijavaju ga i on sve to trpi u sebi. Nada se da će uskoro da izađe, jer je uložena žalba na odluku o pritvoru, i zato ne želi da upada u probleme. Inače, zdravstveno se dobro osjeća, ali mu je teško bez marihuane, koju je navikao da uzima - kaže sagovornik blizak reperu.

Još jedan Rastin prijatelj kaže da svi iz njegovog okruženja znaju kroz šta prolazi u zatvoru od drugih zatvorenika, ali da vjeruje da je jak i da će sve to izdržati.

Podsjetimo, Rasta se pred sudijom branio da je oko kilogram skanka nabavio početkom septembra, da je drogu platio oko 2.000 evra i da je nikome nije dao na korišćenje i nije želio da oda od koga je kupio marihuanu.

- Ja sam umjetnik i već dugo koristim marihuanu, a i njen sam promoter i smatram da treba da se koristi kao lijek - rekao je Rasta na saslušanju.

Tokom jučerašnjeg dana Kurir je pokušao da stupi u kontakt s Rastinim menadžerom, ali se on nije javljao na telefon.

Ana Nikolić drži se daleko od skandala koji je napravio njen bivši muž. Ona je posvećena porodičnim i poslovnim obavezama i Rasta je uopšte ne zanima.

Ona se i ne raspituje o njegovom slučaju, jer nikako ne želi da se njeno ime povezuje s njegovim djelom, piše Kurir.