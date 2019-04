Zatvor dovodi do glavobolje i drugih problema

Vi hoćete da imate stolicu, treba da imate stolicu, ali šta god da uradite i koliko god vremena da provodite na wc šolji ne uspjevate ništa povodom toga jer vas uporno muči zatvor.

Naše tijelo nekad reaguje na jako čudne načine i naš stomak je jedna od najvećih misterija, a ponekad dobijemo potrebu da se praznimo, imamo grčeve i gasove u nezgodnom momentu. Ali, jedan od najčešćih simptoma konstipacije, pored nadimanja i mučnine je i nesnosna glavobolja koja nikako ne prolazi.

"Tijelo koje muči zatvor gomila mnogo tečnosti u crijevima kako bi omekšala stolica i to vodi do dehidratacije, što dovodi do povećanja dotoka krvi u mozak pa otud i glavobolja, objašnjava doktorka Mašfika Alam.

Sljedeći uzrok glavobolje je i naš napor da izbacimo stolicu što je prije moguće, jer ukoliko je stolica tvrda i imamo veći napor on rezultira glavoboljom.

"U principu, glavobolja i zatvor se javljaju iz različitih razloga i drugačije se tretiraju. Ukoliko se jave istovremeno morate da uzmete u obzir da se vaše tijelo bori sa nekim drugim zdravstvenim problemom kojeg niste ni svjesni sve do tada", rekao je Kejleb Baki zdravstveni i velnes ekspert.

To može da ukazuje na fibromialgiju, celialgija, ili sindrom hroničnog umora. Ukoliko primijetite neki od ovih simptoma obratite se vašem ljekaru jer možda patite od nekog od ovih poremećaja", piše Pop Sugar. Kako biste izbjegli ove probleme lekari savetuju da održavate crijevnu floru i stolicu regularnom.

Pijte dosta tečnosti i budite hidrirani, ali izbegavajte napitke koji sadrže šećer i kofein. Jedite zdravi doručak i bavite se fizičkom aktivnosti kako biste održali crijeva u regularnom radu.