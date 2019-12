"Zaradila sam, pa mogu lijepo da živim": Gdje je danas legendarna Mica Trofrtaljka

Kada se spomene ime Mice Trofrtaljke mnogima odmah u sjećanje naviru dvosmisleni, vrcavi hitovi kao što su “Davorike dajke”, “I labavi ume da zabavi”, “Predem vunu i kučinu”, “Drž’ se, ćerko, čvrstog kursa”, “Rđavome kupcu i dlake smetaju” i mnogi drugi. Ipak, malo ko zna pjevačicinu životnu priču.

Micino djetinjstvo je bilo veoma teško budući da je bez majke ostala kada je imala svega pet godina.

Njen otac se ubrzo ponovo oženio i dobio dvoje djece, koje je uglavnom Mica čuvala. Tokom odrastanja prisustvovala je mnoštvu svađa i fizičkih obračuna između oca i maćehe.

Ostojićeva se udala kada je imala samo 17 godina, i to za čovjeka kog je vidjela tri puta u životu prije toga. Ipak, u kasnijim intervjuima je otkrila da joj je on, kako prenosi Kurir, bio najveća podrška u životu.

Mica je petkom prodavala poljoprivredne proizvode, da bi se zatim uputila u kafanu, gdje je, zbog nošenja mini-suknje, dobila nadimak “Trofrtaljka”.

Novac je, kako je sama istakla, “nosila kući u džakovima”, a najveću čast u karijeri je doživjela kada je pjevala pred predsjednikom Titom i njegovom suprugom Jovankom Broz. Desilo se i da je pucala na publiku.

"Jedan momak je bio nepristojan i ja sam ga pitala: 'Znaš li kome si rekao to?'. On kaže: 'Tebi!', a ja: 'Da si odmah izašao iz kafane jer te inače nema, ubijem te za minut!'. On nije htio da izađe, a ja uzela pištoljčić iz torbe i rekla: 'Izlazi da te moje oči više ne vide!'. Izašao je, pa se vratio, a ja dva metka u brdo gore, pucam. Svi pobjegoše iz kafane", prisjetila se Trofrtaljka za 24sata.hr.

Mica danas ima 76 godina, a pjevanjem se više ne bavi jer se “na vrijeme obezbijedila za starost”.

"Ugojila sam se, ali sad sam super. Smršala sam, pa sad živim zdravo i kvalitetno. Imam vrt, pa radim kad god hoću i šta hoću. Dovoljno sam zaradila u životu da sad mogu lijepo da živim", ispričala je pjevačica, uz napomenu da su problemi sa dijabetesom sada iza nje.