Vudi Alen tuži Amazon za milione dolara

Filmmejker Vudi Alen pokrenuo je pravni postupak protiv kompanije Amazon Studios jer je, kako se navodi u njegovoj optužnici, prekršila ugovor odbijajući da distribuiše njegov najnoviji film.

On traži više od 68 miliona dolara odštete, navodeći da je kompanija odustala od ugovora bez razloga.

Amazon je do sada izdao dva Alenova filma i također distribuisao njegovu TV seriju, ali je odbacio njegov najnoviji film "A Rainy Day in New York".

BBC je kontaktirao Amazon Studios za komentar, ali nije dobio odgovor.

Sudeći prema optužnici koju je Allen podnio jučer, 7. februara u New Yorku, Amazon je prekršio ugovor u junu prošle godine, i to zbog optužbi da je legendarni reditelj zlostavljao svoju kćerku.

Podsjećamo, četverostrukom dobitniku Oscara prošle godine se stavljalo na teret da je više od 25 godina zlostavljao svoju usvojenu kćerku. On je odbacio ove optužbe.

Međutim, Allen kaže kako su iz Amazona još prije potpisivanja ugovora bili upućeni u "neosnovane optužbe protiv njega".

"A Rainy Day in New York" snimljen je 2017., a u njemu glume Jude Law, Rebecca Hall, Selena Gomez i Timothee Chalamet.