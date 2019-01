Vranješ: Jelena je dolazila kod mene u Atinu

Nakon nekoliko dana mira na relaciji Ognjen Vranješ-Jelena Karleuša i Duško Tošić, ponovo je buru reakcija na društvenim mrežama izazvao bh. reprezentativac.

Naime, on je na Instagramu detaljno otkrio sve detalje o prethodnoj tajnoj vezi sa Jelenom Karleušom.

Između ostalog naveo je u objavi da mu je nekoliko puta dolazila u Atini dok je igrao za AEK, a navodno i u Belgiju.

"Poštovani predstavnici medija, ne bih potezao ovakve stvari da nisam izložen torturi i optužbama i prijetnjama mojoj porodici od strane gospođe i gospodina Karleuša. S obzirom da su spremni na sve u odbrani sebe i svoje porodice, ja sam spreman da kažem i dokažem istinu koja je sljedeća: Jelena i ja smo se upoznali preko Instagrama prije dvije godine kada je sve počelo. Tamo smo i brojeve razmijenili, ušli u sve ovo. Za te dvije godine doživjeli smo i preživjeli sve i svašta, od zajedničkih putovanja, dolaženja kod mene u Atinu viđanja na raznim mjestima, pa čak i kod nje kući, do skidanja tvitova o Krstajiću i mog komentarisanja svega toga. U svemu tome je bilo lijepih i manje lijepih stvari. Presveta Jelena sada izigrava jaku ženu i bitnost, a preko prijatelja i poznanika moli i plače, što je karakteristično za gospođu kad joj nešto treba, da demantujem i iznosim njen prljav veš. Te shodno tome da utvrdimo: Ja nit sam fan, nit paćenik, nit psihopata kako ona želi da me predstavi, prije će to biti ona i to sam spreman da dokažem da za sve to kažem imam dokaze. Nisam nikoga nit jurio nit prisiljavao, sve je bilo dobrovoljno uz oborstrano zadovoljstvo. Prema tome gospodine Karleuša gospođo Tošić krivce tražite među vama samima ne kod mene. Kasno ste se sjetili patetike i spinovanja. Meni ja jako žao svoje porodice koja je izložena svemu ovome, ali ovo je jedini način da kažem isitnu i time zaštitim sebe i svoju porodicu daljih tužbi. Za početak evo samo jedan dokaz o svemu što pričam", naveo je Vranješ.