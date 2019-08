Voditeljka Dea Đurđević poslije šest mjeseci od nesreće pomjera ruku

Bravo lavice! @deadjurdjevic_official nakon šest meseci od nesreće ponovo pomera ruku! Više na Telegraf.rs Video: @fizio.tim Follow/Pratite⬇️ ➡️ @telegraf.rs .. .. .. .. #deadjurdjevic #dea #rtvpinkoficial #novojutro #telegraf_rs #zabava #telegrafrs #telegraf_jetset

A post shared by Telegraf Jet Set (@telegraf_jetset) on Aug 14, 2019 at 9:04am PDT