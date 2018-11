Vlado Georgiev ponovo žestoko napao Daru Bubamaru

Rat između Vlade Georgieva i Dare Bubamare se nastavlja. Nakon što je pjevačica zbog uvreda najavila tužbu za muzičara, Vlado je u jednoj srbijanskoj emisiji progovorio opet o Dari.

Voditeljica ga je pitala zašto je Daru nazvao letećim prasetom, on je bez ikakvog blama rekao:

"Ja sam samo to pokušao ilustrovati, jer ja zapravo tu osobu tako i doživljavam. Napasti mene iz čista mira, bez ikakve potrebe i pričati kako sam ja bio tonac. Ona je prva počela, zašto ja ne bih rekao da je leteće prase. Leti avionom i liči na prase - rekao je Vlado.

Budući da je folkerka najavila tužbu, Vlado je također rekao da neće stati na tome.

"Nisam stao na tome i neću ni stati. Ona kaže da je spremila tužbu, evo i ja. Mene stvarno to ne interesuje. Meni to ne treba, ne svađam se ja, Tviter je satirično mjesto, nije baš tako ozbiljno kako ga ljudi doživljavaju. Međutim, neki ljudi nemaju kapacitet da to ukapiraju - rekao je Vlado.

Ipak, nije na tome stao. On je Daru još jednom morao potkačiti.