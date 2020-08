On je nedavno istakao da je smršao čak 60 kilograma, kao i da se na tome neće zaustaviti i da planira da "skine" još 20 kilograma

Pjevač Darko Lazić je nakon operacije želuca počeo drastično da gubi kilograme, a samo nekoliko mjeseci nakon intervencije izgleda neprepoznatljivo.

Jasno je da mu je operacija pomogla da ponovo bude onaj stari, ali mnogi bi rekli da ovoliko mršav nikada nije ni bio.

Folker je na pomenutu intervenciju išao početkom godine, a sada samo 6 mjeseci nakon iste, on je potpuno drugi čovek - u vizuelnom smislu.

On se sada pohvalio najnovijom fotografijom kojom je uspio da šokira sve svoje prijatelje i javnost.

Darko je nedavno otkrio da je smršao 60 kilograma, pa se tako osim tijela, potpuno promijenio i oblik glave, ali da ne planira tu da stane jer želi još da smrša.

Kako je i sam govorio, njengov apetit se potpuno smanjio uz to on vodi računa i veoma pazi na ishranu, a novu fotografiju iz ogledala, kao i one kako je nekada izgledao, dok se jedva kretao, pogledajte u galeriji u nastavku teksta.

Podsjetimo, on je u oktobru 2018. godine doživio tešku saobraćajnu nesreću koju je jedva preživio. Prekomjerni kilogrami su mu kasnije tokom oporavka predstavljali veliki problem, zbog čega je Lazić i čvrsto odlučio da smrša, piše Telegraf.rs.

