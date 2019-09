Vjerenica Darka Lazića obrisala sve fotografije sa njim, pa otkrila zašto je to uradila

Marina Gagić je prvo uklonila zajedničke fotografije s vjerenikom Darkom Lazićem, a nakon toga ga je otpratila na Instagramu.

Ona je rekla kako je ”rade hormoni” i da je to uradila kada se posvađala s budućim mužem.

– Nije bilo ništa strašno, malo smo se porječkali, pa sam iz inata to uradila. Malo me rade hormoni. Taj profil zapravo ni ne vodi Darko, a i kad on kači fotografije, rijetko kači gdje smo nas dvoje. Onda sam razmišljala zašto bih samo ja kačila naše slike, pa sam riješila da promijenim i naslovnu fotografiju na kojoj smo zajedno. Malo sam mu tjerala inat, ma klasična trudnica i hormoni, šta da vam kažem – rekla je ona.

Marina nije krila da se u njihovoj vezi znaju desiti trzavice.

– Naravno da se ponekad svađamo, sve je to normalno u vezi i braku, pogotovo kad imate malo dijete. Darko nije savršen, ali ja prihvatam njegove i dobre i loše strane. Ja sam ga birala, to mi je što mi je – nasmijano kaže Marina i ističe:

– Ma mi se volimo više nego ikad i sve je kod nas u najboljem redu!