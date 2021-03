Viktorija Bonja bila intimna sa Mbapeom: "Nisam znala da je maloljetan"

Poznata ruska ljepotica Viktorija Bonja, čije fotografije na Instagramu s nestrpljenjem svaki dan očekuje 8 miliona pratilaca, govorila je u jednom intervjuu o svojim prijateljstvima s nekim fudbalskim zvijezdama.

Četrdesetjednogodišnja TV voditeljka, novinarka i manekenka je, između ostalog, u razgovoru za "Sport Express" priznala kako je bila zabrinuta zbog optužbe za pedofiliju nakon što je prije pet godina poljubila tada maloljetnog Klijana Mbapea.

- Jednom sam poljubila Mbapea i nisam znala da ima 17 godina. Tada smo oboje bili slobodni, ali kada sam shvatila da nije punoljetan, pomislim u sebi: "Bože, optužiće me za pedofiliju". Taj odnos se nije mogao razviti. I ni je mi žao, jer imam dijete i treba mi stabilnost u životu. No, i dalje sam u kontaktu s Mbapeom. Brine me, talentovan je, a stalno se druži s Nejmarom. Možda je sada mlad, može da održi kondiciju, da pije i trči, ali s godinama se to mijenja. Da Nejmar nije toliko pio, danas bi bio velika zvijezda Barselone - kazala je Ruskinja, pa je dodala:

- S Nejmarom više ne komuniciram tako često . Nisam ga vidjela dvije godine. Upoznali smo se kad sam radila svoj fudbalski projekat. Tu su i Fabio Kanavaro, Luiš Figo, Didije Drogba. Nejmarov život je non-stop zabava. Stalno igra poker, često organizuje bučne zabave u svojoj kući. Nejmar je sjajan čovjek, ali ima problema. Jako voli žene, užasan je ženskaroš. Osjetila sam to i na sebi. I u tom trenutku je imao djevojku. Dibalu dobro poznajem, često pišemo. Takođe komuniciram s Felainijem. Ali ako govorimo o istinskom prijateljstvu, reći ću Drogba. Znamo se jako dugo - kaže ona.