"Vidim da su svi završili sa prepucavanjima, pa i ja konačno da kažem šta mislim o diskvalifikaciji"

Povodom diskfalifikacije kandidatkinje Vanje Knezević iz emisije Zvezde Granda, Grand produkcija izdala je i zvanično saopštenje, a sada se oglasila i njena mentorka Marija Šerifović.





Naime, Marija je osjetila potrebu da se obrati javnosti, ali je sačekala, kako je rekla, da se smiri situacija.

- Pozdrav svima, ljudi, nadam se da ste dobro. Evo vidim da su sada svi zvanično završili sa svojim saopštenjima, prepucavanjima, repostovima, reprogramiranjima i tako dalje, pa je konačno došao trenutak da se oglasim i ja kao mentor Vanje Knežević - započela je priču Marija.

- Pokušaću da budem što kraća. Za čitavu situaciju sam saznala u avionu, obavestila me je Jelena tako što mi je poslala sporan sadržaj koji je Vanja podelila. Odmah da se razumemo, Smatram apsolutno sumanutim i nenormalnim da kandidat koji je u takmičenju šeruje sadržaj koji je uvredljiv po bilo koga, a ima veze sa Grand produkcijom, pogotovo sa žirijem - rekla je ona, te dodala:

- Razlog je prost. Dakle, tek je četvrti krug, peti, tek treba da se takmiči, tek treba da peva. Istovremeno mi je jasno i da se radi o nekome ko ima 18 godina, pa hajde kao možda je trebalo skrenuti pažnju Vanji na neki malo prijatniji način. Istovremeno je Vanja poželela da odmah uputi izvinjenje Jeleni, ali ju je Jelena blokirala, tako da ni do toga nije došlo. Tako da, dok je trajala čitava ta drama, prvog dana, Jelena je zahtevala da moja kandidatkinja bude diskvalifikovana i to je od mene direktno tražila.

- Ja sam rekla da ja prvo nemam ta ovlašćenja, drugo da smatram da ja nisam dželat i da ne mogu ja nikome da odrubljujem glavu i da ga izbacujem iz takmičenja, bez obzira što sam jednog mog kandidata prošle godine već diskvalifikovala jer je uradio nešto jako ružno svom kolegi, tu je bilo nekog rasizma... I ja nisam želela da radim bilo šta više sa takvom osobom, tako da je na kraju produkcija donela odluku kakvu je donela -reka je Šerifovićeva.

- Ja imam samo jednu stvar da kažem. Dakle, meni se čini da su svi preterali. Meni se čini da je Jelena ovo shvatila previše lično, da je njena rekcija bila, neću reći ishitrena jer Jelena vrlo dobro zna šta radi i to radi vrlo svesno. Smatram da Vanja nije trebalo da podeli sporan sadržaj jer im se na početki svake emisije i kaže: "Deco, vodite računa šta kačite, nemojte da se prepucavate sa žirijem jer to zaista i nema smisla, tako da to nije okej" - priznala je ona i dodala:

- Mislim da produkciji nije trebala ova diskvalifikacija, i sada kad mi se već čini da ne postoji način da se sve ovo ispravi, mogu samo da kažem da mi je žao, stvarno mi je žao. jer se napravio veliki problem bez nekog velikog razloga. Kada to kažem smatram da je sve to moglo da se reši daleko lakše, daleko lepše, daleko ugodnije, a ne da se izjavljuju grube i teške reči. Sigurna sam da svi članovi ovog spora imaju makar jedan procenat želje da je ovo sve moglo da bude malo lakše i da se poravna. Da li će neko da se ljuti ne znam stvarno, ali ovo je moja potreba da sa vama podelim javno moje mišljenje - zaključila je ona.