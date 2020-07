Vidakoviću prijeti čitava decenija robije? Isplivali novi detalji

Glumac Branko Vidaković uhapšen je juče na Vračaru kada je, navode domaći mediji, policija kod njega i M.I. (40) navodno pronašla oko 30 grama supstance nalik heroinu, kao i vagicu za mjerenje nedozvoljenih susptanci. Njima je kao osumnjičenima određen pritvor do 48 sati, a eventualna kazna koja je zaprijećena za ovo djelo je od dvije do čak osam godina.

Naime, kako se dalje navodi, za svakoga ko nabavlja ili posjeduje opremu i materijal za proizvodnju opojnih droga predviđena je kazna od dvije do osam godina zatvora. Dodatno, ovaj član predviđa i mogućnost da učinilac može da se oslobodi kazne ukoliko otkrije od koga nabavlja narkotike. Ukoliko učinilac, pak, posjeduje supstance koje su proglašene za opojne droge u manjoj količini (za sopstvenu upotrebu), predviđena je novčana kazna ili zatvorska kazna do 3 godine. S obzirom da se ovde radi o većoj količini teške droge, predviđena kazna ide i do 12 godina zatvora.

"Ko navodi drugog na uživanje opojne droge ili mu daje opojnu drogu da je uživa on ili drugo lice ili stavi na raspolaganje prostorije radi uživanja opojne droge ili na drugi način omogućuje drugom da uživa opojnu drogu, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina", navodi se u stavu 1 člana 247, a kazna može ići i do 15 godina zatvora ukoliko je neko preminuo usljed izvršenja ovog djela.

"Uvreda službenog lica nadležnih organa u vršenju službene dužnosti: Novčana kazna - od 50.000 do 150.000 dinara ili kazna zatvora - od 30 do 60 dana."