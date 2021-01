Vesna Dedić: Ne postoji šansa da se pomirim sa Sanjom Marinković, nikada!

Prijateljstvo Vesne Dedić i Sanje Marinković okončano je nakon skoro 25 godina druženja, tokom kog su bile izuzetno bliske. Jedna drugu uvijek su bodrile kako privatno, tako i javno, i često su isticale da su iskreni prijatelji i da su tu jedna za drugu u svim životnim situacijama.

Međutim, na veliko iznenađenje mnogima, one već nešto jače od godinu dana nisu u prijateljskim odnosima, što su i potvrdile u svojim izjavama.

Kako bismo saznali šta je razlog pozvali smo obje.

Sanja je istakla da ne bi pričala ništa više od onoga što je već rekla, a Vesna je rekla da šanse za pomirenjem nema, ali da razloge zbog kojih se više ne druže nikada neće otkriti.

- Rekla sam da nismo prijatelji više od godinu dana. To što je bilo privatno među nama, to ostaje potpuno moja najličnija stvar. Ne bih nikad izašla sa javnom izjavom i saopštavala javnosti da li se ja s nekim družim ili ne družim, jer to je moja najprivatnija stvar, da sve nije došlo do toga da je ugrožen moj profesionalni integritet. U tom smislu, bila sam dužna, da se takve stvari ne bi više dešavale, i da kada je o profesiji riječ ne bi dolazilo do tih stvari, da ja ne bih bila ugrožena, ja sam bila dužna javnosti da kažem da mi više nismo prijatelji i to već godinu i nešto dana. Šta je bilo privatno - ja o svojim privatnim stvarima, kao što znaš, nikad ne pričam, niti ću pričati. To bi bilo jako nemoralno, u odnosu na skoro 25 godina prijateljstva - kaže Vesna.

Na pitanje da li to znači da nema prostora kada je riječ o pomirenju, Vesna kaže - ne.

- Nema šanse za pomirenjem, ali nema šanse ni da pričam o tome. Šanse za pomirenje - ne, nikada! - isključiva je Vesna u izjavi za Telegraf Jetset.

Sanja Marinković: Dinamika naših odnosa se promijenila

- Vesna i ja smo bile veoma bliske koleginice od 1996. godine, kao što se dešava da se stavovi, razmišljanja, intersovanja i odnosi u životu svakog od nas sa godinama mijenjaju, tako se i dinamika naših odnosa promijenila - rekla je Sanja na temu prekida prijateljstva sa Vesnom.

(Telegraf)