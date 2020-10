Vera Matović: Udali su me za pokojnika, plakala sam zbog toga

Vera Matović se rijetko kad pojavljuje u javnosti. Međutim, prošle nedjelje je snimala emisiju "Desetka" na Kurir televiziji, pa smo njen dolazak iskoristili da s njom porazgovaramo i o najškakljivijim temama. Pjevačica, koja punih 50 godina traje istim intenzitetom i dan-danas je jedna od omiljenih među narodom, otkriva kako joj je to pošlo za rukom.

- Za to mi nije trebao specijalni recept. Život me je učio, a roditelji vaspitali. Estrada ne može da pokvari stabilnu ličnost. Moja porodica je kompaktna, bez ijedne mrlje.

Šta je najskandaloznije u vašoj karijeri i životu?

- Meni drugi prave skandale, ja ne. Udali su me za neke pokojnike, bože me sačuvaj i sakloni. Čovjeka ne znam. On je umro prije deset godina, a mene su udali za njega. On je iz okoline Pančeva. Možda je bio neki obožavalac. Pa su me udali i za drugog pokojnika. Eto, plakala sam zbog toga, to je teško i nije mi bilo lako. Ja ne kunem, ali sam tom koji je to izmislio rekla "Daboga se i vama tako dogodilo". Ja u braku sa suprugom, dvoje djece, a oni mi tako izmišljaju.

(Kurir)