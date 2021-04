Vanja Knežević nakon diskvalifikacije otkrila je li u kontaktu sa Šerifović

Vanja Knežević, bivša takmičarka “Zvezde Granda”, prisjetila se svog učešća u muzičkom šouu iz kojeg je diskvalificirana.

Ona je istakla da joj je Marija Šerifović bila veoma podrška i da joj je najviše značio njen zagrljaj kada je doživjela neprijatnu situaciju u emisiji.

Marijin zagrljaj mi je u tom trenutku najviše značio, jer je ona veliki čovjek. I posle takmičenja me je podržavala. Kada se sve završilo, došla je iza scene, jer me je dovoljno poznavala prije čitavog incidenta. Splet emocija je bio veliki. Pričala je sa mnom iza scene, hrabrila me i govorila mi kako da se najbolje pripremim za baraž. Čule smo se nakon diskvalifikacije, ali posle toga više nismo bile u kontaktu – govori Vanja, kojoj je takmičenje ostalo u lošem sjećanju.

Kad pomislim na sve ono što se dešavalo na sceni, presječe me u stomaku. Takmičenje mi je bila strašna lekcija koja me je naučila mnogo čemu. Prošla sam kroz neke stvari veoma mlada, čim sam zakoračila u svijet šou-biznisa. Shvatila sam da je nakon svega najbitnije da iz svega gledam samo pozitivnu stranu. Za mene, koja sam po prirodi osjetljiva, situacija je škakljiva, ali sam svjesna da se sve uči s vremenom. Trudila sam se da se na sceni ne rasplačem kada sam dobivala uvrede. U glavi sam govorila sebi „nemoj da se rasplačeš, nemoj da se rasplačeš“. Suzdržavala sam se sve vrijeme, ali nisam uspjela. Nisam željela da pred kamerama loše izgledaju moje emocije – govori mlada pjevačica.

Inače, Marija je nedavno na snimanju “Zvezda Granda” prokomentirala ovaj slučaj.

-Ja moram da budem iskrena, radujem se nastavku snimanja. A što se tiče Vanje Knežević ja sam s tom temom završila. Sve što sam imala da kažem na tu temu ja sam rekla – rekla je Šerifović.

