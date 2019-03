Vanbračni sin Šabana Šaulića: Uzeću sve što mi pripada!

Vanbračni sin Šabana Šaulića Robert Omaljev (47) nakon 40-dnevnog pomena, koji su juče dali njegovom ocu Šabanu Šauliću, progovorio je o nasljedstvu koje mu sljeduje i rekao da će oboriti testament ako ga nema u njemu!

Iako juče nije bio na grobu svog oca, kada se obilježavalo 40 dana, Robert je i za to dao objašnjenje, piše Kurir,

– Dugo sam razmišljao šta treba da radim i zaključio sam da ću ja sve rado prihvatiti i uzeti što mi pripada. Očekujem da ću dobiti poziv za sud kada se bude dijelila imovina. Nadam se da će taj poziv stići, ako me uopšte ima u testamentu – započinje priču Robert i nastavlja:

– Ja ne znam šta mi je pokojni otac ostavio i da li mi je nešto ostavio. Neki kažu da je sastavio testament prije smrti, dok drugi tvrde da nije. Ja sam se posavjetovao sa mnogima i svi mi kažu da ja imam pravo na imovinu, odnosno da nema razlike između ostale Šabanove djece – Ilde, Mihajla, Sanele i mene. Neću ja mnogo o tome da pričam, nakon ostavinske rasprave sve će se znati. A što ja ne bih uzeo ono što mi pripada.

Robert je ovom prilikom istakao da mu je veoma žao što mu niko nije rekao kada će davati 40 dana.

– Nisam bio juče na očevom grobu jer me niko nije obavijestio da će mu juče davati 40 dana, ali koliko ja znam, po mom proračunu, mom ocu je danas 40 dana. Ako se računa po danu sahrane, onda je to danas. Mene uopšte ne čudi što me nisu pozvali, ali mi je zaista krivo što nisu bar obavijestili Šabanove sestre. I njih su izostavili. Vidjeli ste, ja sam bio na sahrani, ni tada me nisu pozvali na ručak, a kamoli sada – kaže Robert za Srpski telegraf i dodaje:

– To od njih nije glupo ponašanje, to je bezobrazluk! Goca je uvijek bila takva, mnogo bezobrazna, i uvijek je bilo kako ona kaže. Moj otac Šaban je to znao, ali nije htio da se svađa, pa je šutio. Ona je jednostavno takva žena. Moj otac je za Gocu bio mašina za pravljenje novca. Služio je samo da radi i zaradi, bio je gost u svojoj kući. Meni je mnogo žao Ilde, Mihajla i Sanele, oni su dobra djeca, ali nisu imali majku kako treba, da ih nauči pravim vrijednostima.

Podsjećanja radi, prije mjesec dana Robert je rekao da zna da postoji očev testament, ali da se on ne opterećuje time i da ništa neće uzeti.

– Čuo sam da postoji testament, ali zaista ne razmišljam o njemu. Iskreno, ne zanima me uopšte šta piše u njemu. Kako je otac odlučio, tako će i biti – rekao je tada Robert.