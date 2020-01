Uhapšen glumac Hoakin Finiks

Protestu su prisustvovale i druge slavne ličnosti uključujući Suzan Sarandon, Amber Valetu. Kako prenose mediji, holivudski aktivisti nisu poslušali naređenje da se raziđu. Finiks je tom prilikom pozvao javnost da ne koristi mjesne i mliječne proizvode jer su "štetni za okolinu". Glumac je tužno priznao da ipak ne može da izbjegne putovanja avionom.

- Borim se oko toga šta sve mogu da uradim. Ima stvari koje ne mogu da izbjegnem. Ovdje sam sinoć doletio avionom. Ali jedna stvar koju mogu da promjenim je da mogu da mjenjam svoje navike u ishrani, pa želim da apelujem na sve vas da mi se u tome pridružite - rekla je zvezda filma Džoker.

#PHOTO | Joaquin Phoenix being led away by police at today’s @FireDrillFriday climate change protest pic.twitter.com/EGBF5ieMX6

— Joaquin Phoenix Updates (@DailyJoaquin) January 10, 2020