Pjevač Radiša Trajković Đani je uhapšen, javlja Informer!

Kako se navodi, pjevač je uhapšen u svom domu i odveden u stanicu policije.

Pjevačeva supruga Slađa Trajković objasnila je zbog čega je njen suprug završio u policiji.

- Ma obična glupost, u pitanju je saobraćajni prekršaj, ništa više. To je kazna koju je dobio, a koja je plaćena, ja imam sve papire, on ima u telefonu da je platio, nego se sad pravi samo drama. Nismo mi... Da ne pričam sad mnogo. Nije došla policija u stan da ga hapsi, on je otišao sam u stanicu da razreši sve to - rekla je Slađa.