Bivša manekenka, a sada učiteljica, Ketrin Majorga (36) ne odustaje od priče da ju je Kristijano Ronaldo silovao prije 12 godina u jednom hotelu u Vegasu i traži ogroman novac od slavnog fudbalera za pretrpljeni bol i patnju.

Majorga je 2010. godine dobila 350.000 evra od Ronalda na ime vansudskog poravnanja poslije optužbi da ju je Portugalac silovao u hotelskoj sobi u Las Vegasu 2009. godine. Kaže da je bila neuračunljiva kada je pristala na vansudsko poravnanje i sada traži dodatnih 60 miliona - 20 miliona za pretrpljenu bol i duševnu patnju, 20 za budući bol i duševnu patnju i isto toliko za sudske i druge troškove, prenosi Dejli mejl!

Bivša manekenka tvrdi da je svojevoljno pristala da ode u sobu kod Portugalca, ali da nije željela odnose, međutim prema njenoj priči to nije spriječilo Ronalda da je napadne i iskoristi.

Ronaldo je više puta demantovao da je silovao Majorgu.

Tužilaštvo nije pokrenulo postupak jer je utvrdilo da tvrdnje Majorge ne mogu biti dokazane bez osnovane sumnje, pa je ona morala da pokrene civilnu parnicu.