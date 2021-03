"U teškoj smo situaciji" Natalija i Sani progovorili o krizi, tvrde da ih muka natjera na sve

Natalija i Sani Ibraimov članovi grupe Trik Fx učestvovali su u "Zadruzi" u prethodnoj sezoni, a sada su progovorili o svom boravku na velelepnom imanju.

Iskreno, ja sam navikla na normalan život, na sport, na zdravo spavanje, za mene je to bilo strašno. U ovom zadnjem rijalitiju mi je bilo lakše jer smo bili zajedno. Ja sam pravdoljubiva, ne trpim laži i nepravdu i rekla sam da neću nikada više ući u rijalitiji i da to nije za mene. Željela sam da dokažem da to nije tako, i svima sam željela da dokažem da sam u pravu, poslije sam se i pokajala što sam ušla. Nisam navikla na te ljude, na vrijeđanje, na tu atmosferu. Nisam navikla da maltretiram ljude, već da im govorim lijepe stvari, da budem tu za njih – pričala je Natalija za Kurir.

Potom se ubacio i Natalijin suprug Sani. On je prokomentarisao njihovo učestvovanje prije nekoliko godina na “Farmi”.

– Oba rijalitija gdje smo mi bili su drugačiji. Biti rijaliti igrač je danas ozbiljan posao, jako se dugo spremaju za to i znaju šta treba da radi, mi smo ušli nespremni. Situacija te natjera da postanemo to što nismo. Nije mi toliko bilo teško, koliko mi je nedostajala porodica. Dešavalo se da izgubim kontrolu, nema nekog objašnjene za to velika psihološka igra – rekao je denser.

– Mi smo sada u jednoj teškoj situaciji, da nije bilo tog rijalitija, ne znam kako bi sada mi živjeli. Pare se troše. Jesmo imali ušteđevinu, ali to nije dovoljno. Muka te natjera na sve – poručila je Natalija.